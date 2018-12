Alibaba va investir 75 millions d'euros à Liège Airport afin d'y implanter son premier hub logistique européen, a-t-il annoncé mercredi matin à l'occasion de la signature officielle des projets liant le groupe chinois à la Belgique et à la Région wallonne.







Le Premier ministre Charles Michel a vanté pour l'occasion les atouts économiques du pays. Ce n'est pas directement Alibaba qui arrive à Liège mais bien sa filiale logistique Cainiao, qui va y construire un entrepôt de 220.00 mètres carrés afin d'accueillir un hub logistique.







Quelque 75 millions d'euros y seront investis et plusieurs centaines d'emplois directs -avant peut-être plusieurs milliers, espèrent plusieurs responsables wallons- seront créés. Les opérations devraient y débuter au début 2021.

Liège fera partie, tout comme Hong Kong, Dubaï, Kuala Lumpur et Moscou, du réseau mondial de Cainiao. Certains avions ont d'ailleurs déjà relié la ville chinoise de Hangzhou à Liège au moment de la fête annuelle des célibataires en Chine, le 11 novembre dernier. De tels vols se poursuivront à l'avenir et des solutions temporaires vont être recherchées avec des partenaires locaux, assure-t-on d'ailleurs chez Alibaba.

"Un signal fort"



Le Premier ministre Charles Michel, présent à Liège malgré la crise politique en cours, a souligné l'importance de cet investissement pour les économies belge et wallonne. "En ayant attiré une si grande entreprise, c'est un signal fort qui est envoyé aujourd'hui, notamment à d'autres grands acteurs économiques dans le monde. Notre pays a des métiers et des atouts et une capacité à se développer", s'est-il félicité.

De son côté, le groupe chinois a souligné l'importance géographique de la Belgique et de Liège, au centre de l'Europe, pour justifier son implantation en Wallonie.

Outre le hub européen à Liège, la Belgique s'est engagée, en tant que premier pays européen, à intégrer l'Electronic World Trade Platform (eWTP), la première plateforme mondiale de commerce électronique, développée par Alibaba. Cela devrait faciliter un accès plus large et plus équitable aux débouchés commerciaux transfrontaliers, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) belges.