Branle-bas de combat chez Google et sa maison mère Alphabet mardi : la Commission européenne a pris attitude dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles du géant américain et lui a imposé une amende record de 2,42 milliards d’euros. Le principe ? Arriver à faire plier le spécialiste planétaire de la recherche sur Internet à qui on reproche de favoriser ses propres produits dérivés, et plus particulièrement son moteur de comparaison de prix Google Shopping. En plaçant les résultats de la concurrence plus bas que ses propres produits, Google induit "naturellement" le visiteur à négliger les premiers. Pourquoi chercher plus loin lorsque la première réponse est satisfaisante ? Un peu comme si une grande surface mettait systématiquement en avant ses produits maison tout en plaçant les autres produits hors de portée du consommateur.

1. Une amende record pour le géant de la Toile ?

Jamais auparavant la Commission n’avait frappé aussi fort une seule entreprise. Mais il faut savoir que les amendes en matière de pratiques concurrentielles sont calculées sur la base d’un pourcentage de la valeur des ventes annuelles, multipliée par le nombre d’années et de mois durant lesquels l’infraction a été commise. Puis elle est personnalisée, en fonction du secteur, notamment. Le plafond de l’amende est fixé à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ou même de sa maison mère, en fonction de son degré d’implication. Si elle est perçue, elle sera versée au budget de l’Union européenne ou aux Etats lésés. Mais, explique l’avocat spécialisé en droit des TIC Etienne Wery (cabinet Ulys), "l’amende n’est qu’un des éléments de l’action de la Commission. Elle a été fixée à un niveau dissuasif, plus important que le consensus qui la situait à un milliard d’euros". Mais, calculée sur le chiffre d’affaires du groupe (quelque 80 milliards de dollars), elle aurait pu grimper à un maximum de 8 milliards d’euros.

2. Google peut-il faire appel de cette décision ?

