Thalys s’apprête à franchir le cap des 7,5 millions de voyageurs transportés au terme d’une année record. Dans ce cadre, les trains rouges sont dans les starting-blocks pour lancer leurs nouvelles liaisons et leur nouveau design en 2019.

Au terme d’une année exceptionnellement dynamique, Thalys projette fin 2018 un trafic en hausse de près de 5 % sur tout son réseau. Et pour cause, la liaison Bruxelles-Paris (IZY inclus) a renoué avec le rayonnement. (+ 5 %). Sur la route allemande, la reprise de la distribution sur les canaux DB en octobre a permis de donner un nouveau coup d’accélérateur à la croissance de Thalys sur ce marché, en hausse de + 6 % à la fin novembre (trafic). Et la route néerlandaise reste un poumon européen avec un trafic en hausse de + 6 %. " Notre démarche ambitieuse pour stimuler la croissance de la mobilité européenne porte ses fruits, et les nombreux développements que nous préparons pour l’année prochaine permettront d’amplifier encore ce mouvement. C’est le cœur de notre mission que de permettre à toujours plus d’Européens et de voyageurs internationaux d’échanger librement sur nos territoires ", explique Agnès Ogier, directrice générale de Thalys

Dans ce cadre , plusieurs grandes étapes seront franchies en 2019. Tout d’abord, deux nouvelles liaisons Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-Anvers-Bruxelles-Roissy-Charles-de-Gaulle-Marne-la-Vallée. D’ailleurs, l’ouverture des ventes se déroule ce mardi, et les premières circulations débuteront le 31 mars. De plus, la liaison Bruxelles-Bordeaux en quatre heures de fin juin à fin août sera disponible à la vente dès 2019 (avec des circulations tous les samedis). Enfin, Thalys va mettre en circulation des premières rames au nouveau design à l’automne 2019, via un programme ambitieux de refonte de la flotte dirigé par le designer belge Axel Enthoven, avec la Française Matali Crasset.