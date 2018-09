Nouveau regroupement dans le monde des revendeurs Apple en Belgique, avec le rachat des magasins Cami par la société flamande Lab9. Jacques Halfon, le patron du groupe Cami, en déplacement ce mardi, a brièvement confirmé cette information à "La Libre".

A Bruxelles ou à Liège, le nom "Cami" est historiquement associé à celui d’Apple. Les petites boutiques bien achalandées et leur service après-vente ont toutefois perdu un peu de leur lustre avec l’arrivée à Bruxelles de l’Apple Store et sa centaine de vendeurs, sans oublier la force de frappe en ligne du groupe américain qui n’hésite pas à court-circuiter ses propres affiliés, les "APR" ou "Apple Premium Resellers". Le patron de Cami, Jacques Halfon, après avoir investi pour remettre ses boutiques à niveau, et après avoir fermé les unités non rentables, a donc préféré jeter l’éponge en cédant ses boutiques, ce qui en permettra la relance.

Des regroupements ont déjà eu lieu ces dernières années entre différentes enseignes, comme Abelsys, reprise par Easy-M, elle-même reprise par le groupe Switch. Cette fois, c’est un autre groupe flamand qui est passé à l’action afin de tendre vers la masse critique nécessaire à tenir tête au géant américain. C’est en effet la société Lab9 présente à Courtrai, Bruges et Alost, qui s’est portée acquéreuse des trois boutiques de Cami, à Bruxelles et à Liège.