Après avoir recruté 900 personnes durant son exercice 2017 décalé -clôturé le 31 mai-, Deloitte Belgium prévoit 900 nouveaux engagements pour l'exercice en cours, a annoncé vendredi la société spécialisée dans les services professionnels. Deloitte Belgium affiche des effectifs d'environ 3.500 personnes.

La société d'audit et de conseil a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros au cours de son exercice 2017, en hausse de 11%, ce qui la place en position de "leader du marché des services professionnels."

Au niveau mondial, Deloitte a terminé l'exercice sur un chiffre d'affaires de 38,8 milliards de dollars (+7,1%).

"De plus en plus, les entreprises cherchent des conseils pour orienter les changements rapides que traverse la société actuelle", constate Deloitte Belgium. Ces changements et défis se nomment numérisation, internationalisation, réglementations toujours plus complexes et fragmentées...

Dans ce contexte, Deloitte Belgium, qui s'est regroupé avec ses homologues du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Suisse, Suède, du Danemark, de Norvège, Finlande et Islande pour former "Deloitte North West Europe", se voit confier de plus en plus de missions internationales, avec 23.258 jours de missions à l'étranger l'an dernier (+20%).

L'exercice écoulé a également vu Deloitte Belgium déménager dans le nouveau bâtiment Gateway de Brussels Airport. "Le déménagement a exercé un effet positif sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone: les émissions de CO2 des nouveaux bureaux sont de 40% inférieures à celles des quatre bâtiments que l'organisation occupait auparavant", souligne la société, qui s'est fixé l'objectif de réduire de 25% ses émissions de CO2 pour 2021.