Comment aider la région de Charleroi à se révéler économiquement, à créer des emplois, après le désastre Caterpillar ? C’est la question sur laquelle a planché un groupe d’experts, composé principalement d’une dizaine de chefs d’entreprise carolo, et constitué après l’annonce de la fermeture de Caterpillar Gosselies, le 2 septembre. Nos confrères du "Soir" ont publié lundi une note "intermédiaire mais quasi définitive" du plan de reconversion, baptisé CatCh ("catalyseur pour Charleroi"), réalisé par ces experts.

1. Les grandes lignes de CatCh.

Le plan vise à créer de 6 000 à 8 000 emplois en dix ans mais avec déjà des effets dès trois ou quatre ans. Le groupe d’experts a identifié quatre secteurs d’activités, à haute valeur ajoutée et créateurs d’emplois : l’industrie manufacturière de pointe, le transport et la logistique, la santé et les industries du vivant, la créativité et le numérique. La stratégie est de susciter la création d’emplois au sein d’entreprises bien établies dans la région, de les inciter à utiliser les aides au développement existantes pour booster leur croissance et à développer des partenariats entre elles.

(...)