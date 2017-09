Quatre-vingts ans après la création du chocolat blanc, une quatrième sorte de chocolat (après le noir, le blanc et au lait) fera son apparition sur le marché. Le chocolatier Barry Callebaut développe en Belgique à Wieze et en France, du chocolat rose, annonce mardi l'entreprise. Ce chocolat, issu des fèves de cacao Ruby et baptisé du même nom, a un goût intense et une couleur naturelle rosée. Ces fèves proviennent de plusieurs régions du monde.

"Nous disposons de deux centres mondiaux de R&D dont le plus important se trouve à Wieze. Le chocolat découvert est issu d'une sélection de plusieurs sortes de fèves de cacao", explique le porte-parole Korneel Warlop. Le goût et la couleur sont développés durant le travail des fèves. "C'est une très longue recherche de 13 ans." La Jacobs University en Allemagne a été associée à cette recherche.

Barry Callebaut présente mardi ce nouveau chocolat à Shanghai.

Barry Callebaut existe depuis 1996 et est issu de la fusion entre la société belge Callebaut et la société française Cacao Barry. Le siège du groupe se trouve à Zurich. La chocolaterie de Wieze est la plus grande du monde. Il existe aussi un site de production à Hal, dans l'ancien site Côte d'Or.