C'est le syndicat chrétien CNE qui a communiqué l'information ce mercredi midi. ArcelorMittal, qui doit revendre plusieurs de ses usines européennes, dont quatre du bassin de Liège, pour respecter les règles de la concurrence imposées par la Commission européenne dans la cadre du rachat du sidérurgiste italien Ilva, va devoir le faire dès le 23 mai.

L'annonce a été faite aux organisations syndicales mardi, lors d'un conseil d'entreprise européen. "La confirmation non officielle de l’acceptation par la Direction générale de la Concurrence, du "pack" de mesures correctives proposées par le groupe ArcelorMittal a été annoncée. Celui-ci se divise en trois blocs : les installations de Galati (Roumanie), Skopje (Macédoine) et de Piombino (Italie), celles de Liège et de Dudelange (Luxembourg) et enfin celles de Ostrava (Tchéquie).Mais surtout, il a été révélé que la DG Concurrence contraindrait ArcelorMittal à se séparer des entités qu’il a choisies dès le 23 mai prochain, ce qui accélère considérablement le processus de cession", écrit le syndicat chrétien dans un communiqué.

En effet, selon les règlements européens de la concurrence, quand une vente forcée de ce type est décidée par l'Europe, elle doit normalement survenir dans les six mois après la décision de la Commission, attendue le 23 mai. Les ventes auraient donc dû avoir lieu cet automne. Cette possibilité est toujours d'actualité mais le processus pourrait effectivement être accéléré si un repreneur est trouvé rapidement.



Plusieurs candidats "à haut potentiel", selon le numéro 1 mondial de l'acier, ont manifesté leur intérêt pour les quatre usines liégeoises à vendre : les lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que Ferblatil, une décaperie et un laminoir à Tilleur. Il y a fort à parier que le sidérurgiste russe NLMK soit un des repreneurs potentiels.

Les syndicats ont également appris mardi que l'Europe exigeait la désignation d'un directeur indépendant d'ArcelorMittal pour gérer les usines à céder jusqu'à la vente. Un cadastre du personnel et des usines doit aussi être réalisé.

Une réunion entre les représentants du personnel liégeois et la direction d'ArcelorMittal Belgique est prévue cet après-midi à 15h.

Une décision de l'Europe "erronée" et "incompréhensible"



Face à ces ventes forcées, le syndicat européen IndustriAll est très mécontent des règles de concurrence de l’Union européenne qui "vont de nouveau à l’encontre des intérêts d’une industrie européenne stratégique (la sidérurgie, NdlR)".



Dans un communiqué publié mardi, IndustriAll souligne "une autre décision erronée prise selon des règles de concurrence obsolètes de l’UE qui ne feront qu’entrainer le démantèlement de réseaux de production intégrés et qui de ce fait menacent directement la durabilité de notre politique industrielle européenne".



"Alors que le secteur sidérurgique traverse une période de turbulences sans précédent, face à une concurrence mondiale féroce et dérégulée, marquée par des pratiques commerciales déloyales de la part de la Chine et d’autres pays tiers et l’annonce d’obstacles commerciaux avec les Etats-Unis, le projet de démantèlement des réseaux de production intégrés est incompréhensible. Ouvrir à la vente des outils industriels stratégiques de l’Europe à des concurrents mondiaux menace l’indépendance européenne dans la production d’acier", indique encore IndustriAll.

Le Luxembourg se mobilise pour empêcher la vente du site de Dudelange



Du côté de Dudelange au Luxembourg, l'un des sites d'ArcelorMittal qui sera vendu, on se mobilise pour empêcher la cession. Le ministre luxembourgeois de l'Economie et le bourgmestre de Dudelange ont écrit lundi à ArcelorMittal et à leur compatriote Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, "pour que le site à Dudelange reste la propriété du groupe", rapporte le "Luxemburger Wort". Les syndicats locaux sont également opposés à la vente du site.



