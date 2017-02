Dans un document remis récemment aux organisations syndicales, ArcelorMittal fait état de sa stratégie, présente et future, pour le cluster formé par ses deux sites sidérurgiques belges, Liège et Gand. Ils ont tout deux dépassés leurs objectifs de productivité et d’expéditions et ArcelorMittal compte créer en Belgique "une entité de classe mondiale", avec déjà des ambitions et des financements solides pour cette année.

Cette lettre d’orientation du groupe sidérurgique fait état d’un contexte qui reste difficile pour le marché de l’acier, avec une surproduction chinoise qui tire les prix à la baisse, un marché "volatile et imprévisible" et une consommation d’acier, certes en augmentation, mais qui reste inférieure aux niveaux d’avant la crise de 2008. La stratégie d’ArcelorMittal pour ses produits plats en Europe consiste à "adapter la capacité de production à la demande du marché, charger les installations au maximum et augmenter la part de produits à haute valeur ajoutée ainsi que la part de marché", le tout combiné à "une excellence opérationnelle, commerciale et en matière d’achats". Et elle semble fonctionner à Liège et Gand puisqu’en 2016, les deux sites ont amélioré leur productivité (+3 % pour Gand et +12 % pour Liège) et leurs expéditions (+9 % à Gand et +6 % à Liège), dépassant les objectifs fixés en 2014.

Des bons points et des mauvais points

ArcelorMittal détaille ensuite les points forts du cluster ("dispositif de production et automatisation de classe mondiale, résultats solides, confiance du groupe, collaborateurs qualifiés, force de la recherche et développement, gamme de produits plus vaste que celle de la concurrence") mais épingle aussi des points faibles. L’approvisionnement en bobines d’acier est jugé peu stable à Liège, celui en brames et bobines à chaud serait insuffisant et la logistique resterait coûteuse à Liège à cause de liaisons ferroviaires "insuffisantes". En ce qui concerne la qualité des produits, ArcelorMittal relève "quelques plaintes inacceptables de gros clients (automobiles, NdlR) qui nuisent fortement à notre image". Le coût salarial en Belgique resterait également un problème.

Le groupe voit "une opportunité unique" de créer une "entreprise sidérurgique intégrée" qui produirait en 2020 6 millions de tonnes de brames et 6,4 millions de tonnes de produits finis par an. Cela conduirait donc à ce que Liège soit approvisionné par les hauts-fourneaux gantois plutôt que par ceux de Dunkerque, comme c’est le cas actuellement, et que les deux sites aient un carnet de commandes commun.

Pour 2017 et par rapport à 2016, ArcelorMittal s’attend à voir les expéditions belges augmenter, passant de 6,66 millions de tonnes à 6,72 millions. Le groupe a provisionné un budget de 329 millions d’euros en maintenance pour le cluster. L’entreprise s’engage enfin à réduire encore son empreinte carbone.

La CSC est plutôt rassurée

Pour Jordan Atanasov, le patron de la CSC Metea liégeoise, cet état des lieux et cette prospective faits par ArcelorMittal sont "très positifs. On prépare l’après 2019 (soit le terme temporel de l’accord global, signé en 2014 par l’entreprise, les syndicats et la Région wallonne, suite aux restructurations dans la sidérurgie liégeoise. Il entérinait la stratégie industrielle et interdisait toute nouvelle restructuration pendant 5 ans, NdlR). On nous garantit des volumes de production supérieurs à ceux prévus dans l’accord. On conforte la ligne Galva 5 de Flémalle et donc le périmètre de Liège s’élargit avec six lignes de la phase à froid". Le permanent syndical voit d’un bon œil la constitution d’une sidérurgie intégrée entre Gand et Liège - "cela réduira les distances d’approvisionnement"- mais souligne que "la dépendance de Liège pour son approvisionnement est confirmée. Gand est-il capable de l’assurer et quel autre site va le faire s’il y a un problème à Gand ? Nous n’avons aucune garantie".

Le problème du manque d’infrastructures ferroviaires à Liège "a déjà été abordé dans les négociations et il est inquiétant car si le tonnage liégeois monte au-delà d’un million, on risque tout simplement l’arrêt des usines, avec des commandes déroutées et du personnel mis en chômage technique". Un carnet de commandes commun entre les deux sites ? "Le service commercial a déjà été centralisé à Gand. Le risque pour l’emploi à Liège est donc présent mais, commercialement parlant, c’est une bonne chose, à condition que l’on confirme que Liège et Gand sont complémentaires." Jordan Atanasov demandera enfin des précisions à ArcelorMittal quant à la ventilation du budget 2017 pour le cluster (non détaillée dans le document) et il ironise sur le fait que les coûts salariaux seraient trop élevés en Belgique. "On n’a qu’à transformer l’entreprise en ASBL et que le personnel vienne travailler comme bénévoles."

Isabelle Lemaire