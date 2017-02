C’est une jolie brochette, une brochette d’"artisans prometteurs" qui se sont donné rendez-vous à l’espace "Jeunes talents" (parrainé par la Ville de Bruxelles) au Salon du chocolat de Bruxelles dont la 4e édition se déroule jusque dimanche sur le site de Tour & Taxis.

Laurence Florent a 31 ans et une formation axée pédagogie et santé. Le chocolat n’est pas sa profession initiale même si c’est "une passion". Le déclic ? Une frustration, tout simplement. "Je n’avais pas pu mener jusqu’au bout un projet pédagogique et du coup, je mangeais… du chocolat. Mais je me suis rendu compte que je voulais manger du bon chocolat, avec de bons ingrédients", raconte la jeune femme. L’idée fait son chemin et la voilà bientôt qui suit une formation auprès de "Solvay Entrepreneurs" entre février et juin 2016, concocte ses recettes, et lance, fin août dernier, Tata’M, "un nom léger et amusant qui reflète un peu la génération actuelle, raisonnée mais qui aime se faire plaisir." Laurence Florent s’y consacre entièrement depuis le début de cette année. Les barres et bouchées (deux formats et 4 variétés), sans gluten, ni lactose ni sucre raffiné ni additifs ni conservateurs, sont fabriquées à Bruxelles à base d’ingrédients bio (le plus possible), de chocolat bio et équitable en provenance d’une coopérative haïtienne. "Je ne réceptionne pas encore les fèves ni ne les transforme, ce serait un rêve mais je commence par le début…", sourit-elle. Pour l’heure, ses produits sont en vente au marché des "Ecuries van de tram" à Schaerbeek, sur le site eFarmz (paniers bio) et dans différents points de vente. Et d’ici mars, la vente en ligne devrait démarrer.

De son côté, Adrien Nicaise, 29 ans, s’est formé au chocolat en Belgique et au Canada (à la faveur d’une bourse d’étude de 3 mois) et a eu envie d’"oser de nouvelles associations, oser travailler des produits originaux." Ses premières réalisations, il les a réservées à sa famille et ses amis, avant de commencer à développer une activité à titre d’indépendant complémentaire. En 2014, il a ouvert sa boutique à Tubize, Chocoladri. Celle-ci donne sur son atelier où il fabrique pralines, tablettes, etc. des glaces aussi (après Pâques). Et Adrien Nicaise passe de l’un à l’autre (c’est lui qui sert aussi en magasin), quand il ne fait pas un saut en terrasse où il reçoit ses clients dès que la météo le permet.

Egalement mise en avant, Chocolero, une jeune entreprise fondée en 2014 qui "incite les paysans d’Amérique Latine à délaisser les plantations illicites de coca au profit d’une culture à la fois nourrissante et source de paix : le cacao". La marque vend via son site tablettes et autres produits à base de chocolat issus de ces cultures alternatives.

Enfin, originaire de Grèce, la chocolatière Mina Apostolidis crée artisanalement une gamme de chocolats aux noms féminins (Athena notamment) et aux saveurs méditerranéennes et orientales. En vente dans sa boutique à Rhode-Saint-Genèse, depuis peu dans un point de vente à Courtrai… et à Thessalonique !

Outre ces jeunes talents, le Salon du chocolat accueille évidemment les talents confirmés : en tout, 110 participants, chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs, designers et expert du cacao, sur 8 000 m2. Au programme, notamment, des défilés chocolat au cours desquels seront présentées des robes, fruits de la collaboration entre chocolatiers et créateurs comme, par exemple, Neuhaus et Edouard Vermeulen de la Maison Natan. Ou, dans un autre genre, Valentino Chocolatier et Déborah Velasquez. Egalement au menu, la réalisation de recettes en direct, des conférences, des ateliers, des activités pour les enfants et on en passe. Pour célébrer le chocolat belge "sous toutes ses formes et dans tous ses états."