Le salaire du patron d'ING, Ralph Hamers, ne sera pas augmenté comme annoncé, indique la banque néerlandaise mardi. Les administrateurs de la banque voulaient lui accorder une augmentation de 50% pour atteindre 3 millions annuels. Ils y ont renoncé en raison de la pression et des réactions que cette proposition avait déclenchées tant du côté politique que dans la société. La banque avait annoncé jeudi dernier son intention de revaloriser le salaire de son patron, provoquant une levée de boucliers outre-Moerdijk. Le Premier ministre Mark Rutte et le ministre des Finances Worpke Hoekstra notamment avaient fustigé cette décision, affirmant qu'elle minait la confiance dans les banques en général et dans ING en particulier.