C’est "LE" rendez-vous des nouvelles technologies pour le grand public. Celui où l’industrie technologique - les géants de l’électronique mais aussi des centaines de start-up - dévoile en grande pompe les innovations qui débouleront, au cours des prochains mois, dans la vie quotidienne de millions de consommateurs.

Premier rendez-vous "tech" de l’année, le "Consumer Electronics Show" (CES) de Las Vegas est aussi le plus gros : l’an dernier, pour son cinquantième anniversaire, 184 000 visiteurs avaient rallié le Nevada. Pour l’édition 2018, dont le coup d’envoi sera donné officiellement ce mardi matin, on annonce une affluence à nouveau record pour les quatre jours que dure le CES. Plus de 4 000 exposants (dont près de 900 start-up, autre record) ont pris possession, ces dernières heures, des 24 hectares (!) que couvrent les différentes implantations du CES.