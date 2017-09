Mardi en cours de soirée, à l’issue des conseils d’administration et de surveillance des deux groupes, l’alliance entre l’entreprise ferroviaire française Alstom et Siemens Mobility a été entérinée. Présentée comme une "fusion entre égaux", l’opération doit encore être validée par les autorités de la concurrence et clôturée fin 2018. L’accord annoncé prévoit que Siemens apporte ses activités ferroviaires à Alstom, tout en recevant en échange la moitié du capital du groupe français.

Cette alliance franco-allemande ne manque pas de susciter l’inquiétude en France, tant au niveau politique que syndical, alors qu’en Allemagne, le puissant syndicat IG Metall se frotte les mains. Il se pourrait bien, en effet, que l’accord ne soit pas si "gagnant-gagnant" que cela, et que le fléau de la balance penche du côté germanique.