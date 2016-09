AXA Belgium annonce un licenciement collectif: 650 emplois supprimés dans les deux ans

Entreprise

Lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire lundi matin, AXA Belgium a présenté son plan stratégique 2020, qui a pour ambition de recentrer les activités de l'assureur, accélérer sa transformation digitale et simplifier son organisation. Celui-ci pourrait mener à la perte de l'emploi de 650 personnes durant les deux prochaines années, indique l'entreprise dans un communiqué, alors que le syndicat libéral évoquait de son côté la suppression de 850 emplois d'ici 2020.

Le plan stratégique d'AXA repose sur le recentrage autour des activités qui font la force de l'entreprise, à savoir les assurances dommages et les assurances pension pour les employeurs, les indépendants et les particuliers. Ce choix stratégique consisterait à arrêter de proposer de nouveaux contrats d'assurance-placement individuels à partir du 1er janvier 2017.

L'assureur entend également accélérer la transformation numérique via des investissements pour un montant de 200 millions d'euros, "afin d'offrir des services personnalisés, plus rapides et plus performants aux courtiers et aux clients". La direction souhaite enfin simplifier l'organisation et améliorer la structure de coûts afin de gagner en efficience et en agilité.

Cette stratégie 2020 sera analysée et discutée avec les représentants du personnel afin de limiter l'impact sur l'emploi et plus particulièrement, le nombre de licenciements secs, assure AXA, qui "s'engage à mettre tout en œuvre pour mener, dans les prochaines semaines, un dialogue social transparent et constructif, afin d'analyser ce plan et ses différentes modalités d'application, notamment en matière d'emploi".