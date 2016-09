AXA Belgium annonce un licenciement collectif: 850 emplois supprimés d'ici à 2020

Entreprise

La direction d'AXA Assurances a annoncé lundi matin, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de procéder à un licenciement collectif dans le cadre de son plan stratégique 2020, annonce la CGSLB.

D'ici 2020, quelque 850 personnes devraient quitter l'entreprise, redoute le syndicat libéral.

Environ 10% du personnel, soit 300 personnes, devrait en outre déjà quitter AXA avant la fin de l'année. AXA a en effet demandé la reconnaissance de statut d'entreprise en restructuration, ce qui pourrait lui permettre de faire éventuellement baisser l'âge de la prépension à 55 ans et ainsi éviter des licenciements secs. Une mesure qui ne sera plus possible à partir de 2017, explique le délégué libéral Dominique Calistri.

Le groupe affecté par des taux faibles

Quelque 4.000 personnes travaillent pour AXA en Belgique, qui a perdu quelques parts de marché ces derniers temps, selon le SETCa.

Le groupe est fortement affecté par les taux faibles pesant sur la rentabilité du secteur financier, dont la digitalisation croissante pourrait déboucher sur une baisse de l'emploi.