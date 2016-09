Axa: l’espoir des prépensions à 55 ans

Entreprise

Une course contre la montre est engagée chez Axa. Syndicats et direction doivent conclure leurs négociations sur le plan de licenciement collectif annoncé ce lundi, et les bétonner dans une convention collective de travail (CCT), avant la fin de l’année. Pourquoi cette date limite ? Parce qu’un changement dans la législation rend plus compliqué, d’année en année, l’accès à la prépension.

Si la pension anticipée consiste à prendre sa retraite avant l’âge légal, la prépension concerne le travailleur âgé qui a été licencié. Ce dernier reçoit des allocations de chômage avec un complément de son ancienne entreprise jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans, soit l’âge légal de la retraite. Il bascule alors sous le régime de la pension traditionnelle.

Avant 2012, les droits à la prépension s’ouvraient lorsque le travailleur était âgé de 60 ans et comptait 35 ans de carrière pour un homme, 26 ans pour une femme. Sous les gouvernements Di Rupo en 2012, puis Michel en 2014, la loi a été durcie. On ne parle d’ailleurs plus de prépension, mais de "chômage avec complément d’entreprise". En 2016, l’accès à ce régime n’est possible qu’à l’âge de 62 ans, avec 40 ans de carrière pour un homme, 32 ans pour une femme. La condition de carrière grimpe d’une année tous les ans pour les femmes (33 ans en 2017; 34 ans en 218; etc.), si bien que ces dernières devront justifier 40 ans de carrière (comme les hommes) à partir de 2024.

Le cas des restructurations

Parallèlement, une société qui procède à un licenciement collectif (au moins 10 % de son personnel) peut être reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi comme "entreprise en restructuration". Ce statut lui permet d’obtenir des dérogations dans le cadre du recours à la prépension, notamment un abaissement de l’âge des travailleurs. En 2016, il était de 56 ans. Il sera de 57 ans en 2017, pour monter progressivement à 60 ans en 2020.

Il existe cependant un régime transitoire qui permet à une entreprise en restructuration de baisser la condition d’âge à 55 ans minimum. Du côté syndical, on entend bien jouer cette carte afin d’augmenter le nombre de prépensions et donc limiter les licenciements secs.

Procédure Renault

"Mais cette exception n’est possible, sous certaines conditions, que jusqu’à la fin de cette année-ci", pointe Dominique Calistri, le représentant chez Axa du syndical libéral CGSLB. "J’ai eu confirmation qu’un dossier a bien été introduit auprès du ministre de l’Emploi" Kris Peeters (CD&V), dont il faut obligatoirement l’accord. "Dans le cas d’Axa , dit le syndicaliste, je ne doute pas que ça passera comme une lettre à la poste."

Les négociations entre direction et syndicats ne devront toutefois pas trop traîner. Axa veut dégraisser son personnel de 650 unités en deux ans (sur 2017 et 2018). Les syndicats misent sur les départs volontaires (avec indemnités compensatoires pour les travailleurs concernés) et les prépensions. Pour bénéficier du rabaissement de l’âge de la prépension à 55 ans, outre l’accord du ministre, il faudra donc que l’ensemble du plan de licenciement collectif, dans le cadre de la procédure Renault, soit bouclé "absolument avant la fin de l’année", comme le dit Dominique Calistri, et traduit dans une convention collective de travail. Le plan à proprement parler s’appliquera alors durant les deux années suivantes.

Les premières réunions de travail entre les représentants des travailleurs et de la direction sont prévues pour la fin de la semaine. Le compte à rebours est enclenché.