Balayés par l’onde de choc Caterpillar

J’ai été foudroyé par l’annonce. Tous les voyants étaient au vert. On n’a rien vu venir…" Ce funeste 2 septembre, Didier Marquet était en vacances sur l’île d’Oléron quand son téléphone a sonné. Son associé, Carmelo Marotta, lui a appris que Caterpillar avait l’intention de fermer le site de Gosselies. "J’ai fait mes bagages en vitesse et j’ai sauté dans ma voiture pour rentrer à Gosselies", raconte-t-il. Une semaine plus tard, Didier Marquet avoue que toutes les nuits, il dort très mal. "Je ne suis jamais venu travailler avec les pieds de plomb mais là, je ressens une sorte d’angoisse."

La fermeture de Caterpillar Gosselies est une catastrophe pour ce chef d’entreprise âgé de 63 ans. Sa société, Maintenance Hydro Pneumatique (MHP), est l’un des sous-traitants de Caterpillar. Elle est d’ailleurs implantée à 50 mètres de l’usine ("Ce n’était pas voulu. Une place s’est libérée dans le zoning.").

Le jaune de la marque est partout

Et Caterpillar est le principal client de MHP : 90 % du chiffre d’affaires. Impossible d’ignorer "l’empreinte Caterpillar" dans les hangars de MHP : presque toutes les pièces stockées ont la couleur jaune de la marque.

Didier Marquet a fondé MHP en 1989. A l’époque, il travaillait depuis 17 ans pour Caterpillar, comme agent des méthodes et ensuite contremaître. "MHP a été créée pour travailler pour Caterpillar. Au départ, on réparait les outils pneumatiques toutes marques pour le secteur industriel", explique-t-il. Depuis, cette petite structure (deux personnes en 1989) a bien grandi. En 1992, elle a développé un nouveau secteur pour le sous-assemblage de composants pour les excavatrices et les chargeurs sur pneus. MHP occupe actuellement 40 personnes.

Dévoués corps et âme

En 1994, Carmelo Marotta l’a rejoint comme associé. Les deux hommes ont tout donné à leur entreprise. "J’ai passé plus d’heures ici qu’avec ma famille", lance Carmelo Marotta. Les associés n’ont eu de cesse de réinjecter leurs dividendes dans la société pour assurer sa croissance.

Ce 2 septembre, Carmelo Marotta a réuni les travailleurs de MHP, ces gens qu’il connaît si bien ("la situation familiale de chacun; j’arrive à voir s’ils vont bien rien qu’à leur visage") pour leur annoncer la triste nouvelle. "Beaucoup étaient déjà au courant. L’information circulait par SMS." Il y a eu des pleurs, de l’étonnement, des "bras coupés". "Je leur ai demandé d’avoir de la mesure, du recul, du sang-froid et de la dignité. Les pièces entreposées dehors ont été mises à l’abri dans les hangars et j’ai dit à tout le monde de ren trer à la maison." Le personnel a été mis en chômage économique et l’entreprise à l’arrêt pendant sept jours. Le manque à gagner est terrible : 20 000 euros par jour.

Pieds et poings liés à Caterpillar

L’interdépendance avec Caterpillar est à ce point forte que MHP se sera pas à même de se relever de la fermeture du site de Gosselies. "Caterpillar était demandeur de nos services. On a suivi, jusqu’à ne quasiment plus avoir que lui comme client. C’était peut-être une erreur stratégique…", glisse Didier Marquet. "On venait de valoriser l’entreprise. La perte sèche se monte à plusieurs millions d’euros."

Il y avait pourtant eu un sérieux signal d’alerte en 2013, quand Caterpillar avait supprimé 1 400 emplois à Gosselies. "On avait accusé des pertes de production assez importantes. On a senti les effets de cette crise jusqu’à il y a un an. Caterpillar nous avait toujours tenu un discours positif donc on n’a pas cherché de nouveaux clients. Je pense, j’ose croire, que la direction belge n’était pas au courant des difficultés", indique Didier Marquet.

Face au drame qui se joue, les deux associés affichent un calme qui force le respect. "On doit garder les idées claires." Ils essuient un coup très rude à titre personnel mais, pourtant, c’est plus pour leur personnel qu’ils s’en font. "Quarante familles dépendent de nous. On a un devoir moral de faire tout ce qu’il faut, d’aller jusqu’au bout et de trouver la meilleure solution pour nos employés."