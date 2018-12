Ils sont passés chez le notaire le 7 décembre. À trois : David Mellett, Laurent Mikolajczak et Michael Melis. Un Irlandais, un Belge et un Grec. Outre qu’ils vivent tous les trois en Belgique, ils partagent une même énergie entrepreneuriale, plusieurs années d’expériences (cadres dans de grosses sociétés et/ou créateurs de start-up) et, la quarantaine aidant, un même besoin de redonner du sens à leur parcours professionnel. De cette convergence est né le projet Beefounders. (...)