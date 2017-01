Bernard Horenbeek, le directeur de la société coopérative Crédal, ne s’en cache pas : le discours ambiant - de plus en plus relayé au sein de la classe politique belge - qui consiste à pousser tout un chacun en âge de travailler à entreprendre l’agace. Non pas qu’il soit contre l’acte d’entreprendre. Que du contraire ! En effet, parallèlement à ses métiers traditionnels de placement et de crédit, le Crédal a développé, au fil du temps, un pôle "accompagnement des entrepreneurs" très dynamique. Mais là où M.Horenbeek se pose à tout le moins des questions, c’est à propos de la pression quasi "politique" faite à l’égard des demandeurs d’emploi."Aujourd’hui, pour sortir du chômage, on demande de plus en plus aux gens de lancer leur propre activité. C’est évidemment difficile de les en dissuader, car ces personnes sont souvent dans une situation de précarité telle qu’elles foncent tête baissée."

(...)