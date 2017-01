La Belgian Restaurants Association (BRA) a révélé à "La Libre" les lignes directrices d’un plan audacieux pour résoudre le problème de la fameuse "black box" imposée par le gouvernement au secteur Horeca. L’association qui regroupe 450 restaurateurs propose un "deal" intelligent qui permettrait de pousser tous les acteurs du secteur Horeca à activer leur black box, et qui serait à la fois bénéfique à l’Etat, aux clients et aux restaurants. Le principe ? "La philosophie de notre proposition est la même que celle qui a prévalu lors de l’instauration des titres-services qui ont permis de faire sortir de la clandestinité des milliers d’emplois dans le secteur de l’aide à domicile : un incitant fiscal", explique Miguel Van Keirsbilck, secrétaire général de la BRA.

Dossier au point mort

Quels sont les problèmes qui bloquent le dossier de la "black box" depuis 2009 ? "Il faut savoir qu’il existe une énorme différence entre les chiffres du SPF Finances qui mesure le nombre de restaurants qui ont commandé leur module fiscal et leur carte d’identification VAT, et la réalité… En fait, la plupart des restaurateurs ont commandé et reçu le dispositif mais ne l’ont jamais activé. Les trois éléments ne sont tout simplement pas connectés… Et c’est impossible à contrôler à distance par le SPF Finances. Ce qui force l’administration à envoyer des contrôleurs sur place. Or les effectifs de contrôle sont limités pour visiter les 25 000 restaurants du pays."

Comme nous l’expliquions dans les éditions de vendredi, certains restaurateurs jouent la montre, n’activent pas leur système de caisse enregistreuse, et prévoient même une enveloppe pour régler l’amende de 1 500 euros en cas de contrôle. Leur idée : attendre l’aboutissement éventuel des recours sur l’obligation d’installer la "black box", pour ne jamais avoir à l’activer.

Problème de concurrence

On le voit, il y a là un problème pour l’administration fiscale qui doit s’assurer de la bonne application de la loi. Mais il y en a un aussi pour les restaurateurs qui ont appliqué la loi en s’équipant du coûteux dispositif et en l’activant. "En effet, les restaurateurs vertueux paient pour les autres. Ils jouent le jeu mais n’osent pas adapter leurs prix en raison de la concurrence déloyale des restaurateurs qui n’ont pas activé leur système de caisse enregistreuse, reprend Miguel Van Keirsbilck. Nous préconisons donc un contrôle social mené par… les consommateurs particuliers ou professionnels, plutôt qu’un contrôle de répression organisé par l’administration."

Sous quelle forme ? L’idée est de faire en sorte que les consommateurs particuliers ou professionnels exigent leurs notes de restaurant. Pourquoi le feraient-ils ? Pour y trouver un avantage fiscal. "Nous demandons le renforcement et l’élargissement de la déductibilité fiscale des frais de restaurants pour les indépendants et aussi pour les particuliers. Cela créerait un véritable levier keynésien de relance du secteur. Cela permettrait d’affronter le choc et le changement de ‘business model’ induit par la ‘black box’. En effet, en exigeant que la pièce justifiant la dépense déductible soit un ticket TVA issu d’un système de caisse enregistreuse avec module fiscal, aisément identifiable par le consommateur comme par le fisc, on sait que le secteur va bouger comme un seul homme et que tous les restaurants vont demander et activer leur ‘black box’", assure encore Miguel Van Keirsbilck.









Quarante millions d’euros pour le Trésor

Proposition chiffrée. Comme il est toujours plus convaincant de chiffrer les effets de telles mesures, la Belgian Restaurants Association a étudié de près la faisabilité d’une telle mesure qui… se rapproche de ce qui se faisait dans le passé. Elle a étudié l’hypothèse d’une déductibilité à hauteur de 20 % des frais de restaurants pour les particuliers, plafonnée à 5 000 euros par an, soit 1 000 euros de dépenses déduites au total par contribuable. "Il ressort de l’analyse de la BRA au taux marginal d’imposition moyen à l’impôt des personnes physiques, et en tenant compte des dépenses réelles des ménages en frais de restaurants, que cette mesure rapporterait 40 millions d’euros aux caisses de l’Etat (recettes de 578 millions d’euros contre 536 millions d’euros de non-rentrées). Sans compter les effets positifs en termes d’emplois et de convivialité sociale !"