Même si l’accueil des résultats a été glacial sur les marchés - le titre BNP Paribas a cédé hier 4,77 % (voir notre graphique) - l’annonce des résultats du géant bancaire français, maison-mère de BNP Paribas Fortis, est une bonne nouvelle pour le gouvernement belge.

BNP Paribas va en effet proposer, au titre de l’année écoulée, la distribution d’un dividende de 2,70 euros par action contre 2,31 un an plus tôt. L’Etat belge devrait donc toucher un petit pactole de plus de 345 millions d’euros. Pour rappel, au terme du plan de sauvetage de l’ex-Fortis happée par la crise financière de 2008 puis de son rachat par BNP Paribas, l’Etat belge est devenu, avec 10,3 % des parts et de loin, le premier actionnaire de l’institution qui a bouclé l’année 2016 sur un bénéfice de 7,7 milliards d’euros, en hausse de 15 %.

Un coup de mou pour l’action

La question d’une éventuelle vente de tout ou partie de cette participation est régulièrement posée au sein du gouvernement. Tout comme celle d’une éventuelle introduction en Bourse de la banque Belfius. Deux options qui permettraient de réduire quelque peu la dette belge, dont la hauteur est régulièrement pointée du doigt par les organisations internationales.

Reste à savoir si dans le cas de BNP Paribas, l’option d’une vente de ce bloc de titres serait intéressante. La banque française promet en effet à ses actionnaires, via la mise en place d’un nouveau plan stratégique 2017-2020, de faire progresser son dividende de 9 % par an en moyenne. Un rendement, qui s’il se confirmait, serait évidemment alléchant.





BNP Paribas entend également faire croître son bénéfice net d’au moins 6,5 % par an en moyenne d’ici trois ans. Au cœur du plan stratégique de BNP Paribas des économies récurrentes de 2,7 milliards d’euros par an à partir de 2020, des investissements de 3 milliards dans le domaine de la digitalisation, une adaptation continue à la baisse du nombre d’agences, etc.

Des perspectives de croissance qui pourraient inciter le gouvernement Michel à ne pas se précipiter sur l’option de la vente. D’autant qu’après une forte progression à la fin de l’année dernière, l’action BNP Paribas semble connaître un petit coup de mou…