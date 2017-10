bpost a fait l'acquisition de la société Radial, fournisseur de solutions intégrées de logistiques et technologiques "omnichannel" dédiées à l'e-commerce, dont le siège central est établi à King of Prussia (USA), annonce lundi bpost dans un communiqué. Selon les termes de l'accord, bpost va acquérir 100% des actions de l'entreprise Radial pour une valeur d'entreprise de 820 millions de dollars US. La transaction doit être finalisée pour le dernier trimestre 2017. "L'acquisition s'appuie sur le service, l'expertise et la taille de Radial en matière d'e-commerce qui permet à bpost d'offrir une proposition de valeur transfrontalière de pointe à ses clients d'Europe et d'Amérique du Nord", explique bpost.

En 2016, Radial a réalisé le fulfilment (logistique) de plus de 306 millions de pièces pour ses clients retail, à travers 24 centres de fulfilment. "Outre un ancrage important aux Etats-Unis, cette acquisition apporte un ensemble remarquable d'expertise et de compétences liées au marché développé de l'e-commerce. Radial propose également des services intégrés tels que les services de paiement, fiscaux et de protection des fraudes, ainsi que du fulfilment et des services à la clientèle pour les marques et retailers", poursuit bpost.

Les revenus annuels normalisés de Radial pour 2017 sont attendus entre 970 et 1.020 millions USD. L'EBITDA normalisé est quant à lui attendu entre 65 et 70 millions USD pour 2017.

“La clé de la croissance future pour une société comme bpost réside dans les colis, a réagi Alexander De Croo, secrétaire d'Etat à la Poste et aux Télécommunications. Avec la reprise de Radial, bpost se dote de l’expertise et du savoir-faire logistiques qui n’existent pas encore aujourd’hui sur le marché européen. bpost pourra ainsi devenir, dans le Benelux et en Europe, l’un des leaders de la logistique dans l’e-commerce avec son quartier général à Bruxelles. Cette solidité de bpost sera dans l’intérêt de tous : travailleurs, clients et actionnaires.”