Le secteur immobilier belge lance une campagne pour attirer les entreprises britanniques dans notre pays, annonce vendredi l'UPSI-BVS, l'Union Professionnelle du Secteur Immobilier, dans un communiqué. Via le site internet www.business2Belgium.be, elle vante les atouts du pays et donne des informations sur les espaces de bureaux disponibles. Le portail recense actuellement près de 70 immeubles et le chiffre devrait doubler à moyen terme, selon l'UPSI.

D'après elle, le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne pourrait provoquer le départ de quelque 60.000 travailleurs installés outre-Manche dans les deux ans. "L'objectif est de convaincre les sociétés britanniques qui souhaiteraient émigrer d'opter pour la Belgique", indique Olivier Carrette, administrateur délégué de l'UPSI, qui revendique 85% de l'offre d'immobilier de bureau en Belgique. Selon l'UPSI, Bruxelles joue à ce titre un rôle majeur dans le pays. "Outre le haut niveau de formation des travailleurs, Bruxelles jouit d'une position stratégique et est très bien reliée à l'international. Le niveau de vie élevé, la très grande diversité de la population, les centres de décisions majeurs et les prix modérés de l'immobilier sont autant d'atouts qui peuvent peser dans la balance", relève l'union professionnelle.

L'initiative est soutenue par les autorités fédérales et régionales. "Si les entreprises réalisent une analyse coût-bénéfice, je suis persuadé que notre pays arrivera en bonne position", avance le ministre fédéral de l'Économie Kris Peeters. "Nous avons remarqué sur le terrain qu'il manquait un outil concret pour mettre en exergue la disponibilité, la qualité et surtout le prix compétitif de l'immobilier de bureau à Bruxelles. Ce site répond parfaitement à ce besoin", estime pour sa part Cécile Jodogne, secrétaire d'État au Commerce extérieur de la Région bruxelloise. Détail cocasse, un nombre significatif de bureaux proposés sur le site internet sont situés... dans le quartier européen à Bruxelles.