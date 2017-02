Le vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) s'est rendu à Londres lundi et mardi pour discuter du Brexit avec les autorités et le monde des affaires britanniques. Il a remarqué que les entreprises britanniques, comme les belges, veulent maintenir des liens pour la croissance et le commerce.

Kris Peeters portait à Londres le plaidoyer du monde belge de l'entreprise pour une transition rapide vers une nouvelle collaboration économique après le Brexit. "A long terme, les entreprises belges veulent une coopération économique étroite avec le Royaume-Uni qui équivaille au maximum au marché unique. Ce qui m'a fortement frappé à Londres, c'est que nos entreprises sont sur la même longueur d'ondes que les entreprises britanniques à ce sujet", résume Kris Peeters.

Peu importe, pour les entreprises, que le Brexit soit dur ou doux. "Le plus important, c'est que la nouvelle relation qui en découlera continue à assurer la croissance économique et le commerce. Un atterrissage doux est donc essentiel."

Pour limiter les dégâts économiques de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, il faudra des mesures transitoires, estime Kris Peeters.