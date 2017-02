L'information n'aurait dû être communiquée que mardi prochain, à Namur. Elle a toutefois "fuité" dès vendredi sur le site Internet du géant britannique des télécoms: BT Group. Le groupe, déjà présent en Belgique à travers sa filiale internationale BT Global Services, y annonce qu'elle a fait l'acquisition de la société liégeoise IP Trade SA. D'après nos informations, le prix du rachat de 100% du capital de la pépite wallonne approcherait les 20 millions d'euros.

Contactée par "La Libre", Jean-François Geys (CEO) et Didier Mattivi (cofondateur d'IP Trade) ont confirmé la conclusion du "deal" avec BT. Mais, à ce stade, ils ne souhaitent pas en dire davantage et réserevent leurs commentaires pour mardi prochain. Il nous revient cependant que le rachat serait conditionné au maintien de l'activité et de l'emploi d'IP Trade en Wallonie. Il serait même question de renforcer les équipes d'IP Trade dans la région liégeoise. La société emploie actuellement près de 60 personnes, dont une bonne partie en Wallonie. IP Trade dispose de quatre filiales à l’étranger (New York, Londres, Hong Kong, Francfort) et de trois bureaux commerciaux (Paris, Chicago, Dubai).

IP Trade a été créée en 2005 dans le giron du WSL, un incubateur lancé par la Région wallonne en 2000 pour venir en aide aux projets issus des sciences de l'ingénieur. IP Trade, comme son nom l'indique, s'est positionnée sur le segment très pointu des systèmes de téléphonie pour les salles de marché d'institutions financières. La firme développe et produit des solutions de communication vocale basée sur la technologie dite "Voice over IP" (VoIP). Malgré sa petite taille dans un marché dominé par de très grands joueurs (l'Américain IPC, France Télécom et… British Telecom), IP Trade est parvenue à se faire une place et à acquérir une très belle réputation. L'acquistion d'IP Trade par BT en est la démonstration.