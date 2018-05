Pas de miracle. La grande majorité des pilotes de Brussels Airlines feront bien grève ces lundi et mercredi prochains. "Même si nous trouvons un accord ce lundi avec les syndicats, techniquement il n’est plus possible d’éviter les annulations de vols", explique Etienne Davignon.

Le président de la compagnie belge en a profité pour démentir toute pression sur son personnel.

(...)