Brussels Airlines volera vers Mumbai à partir du 6 mars 2017

Entreprise

La compagnie aérienne Brussels Airlines lancera sa nouvelle ligne vers Mumbai le lundi 6 mars prochain, annonce-t-elle jeudi, en même temps que le lancement de la vente des tickets. Elle reliera l'Inde cinq fois par semaine. La compagnie aérienne avait fait part de cette nouvelle liaison il y a un mois. La Belgique n'était plus reliée à l'Inde depuis mars dernier et le départ vers Schiphol (Amsterdam) de la compagnie indienne Jet Airways. Plus tôt dans l'année, Brussels Airlines avait déjà repris à cette dernière la ligne Bruxelles-Toronto plus tôt cette année.

Les vols pour Mumbai auront lieu les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Le départ de Zaventem se feront dans la matinée pour un atterrisage à l'aéroport Chattrapathi Shivaji International dans la nuit (heure locale). Le vol retour entre Mumbai et Bruxelles décollera en soirée chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi avec une arrivée à Brussels Airport tôt le lendemain.

"Grâce à ces horaires, les passagers peuvent facilement se rendre dans de nombreux pays en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique", explique Brussels Airlines.

Un vol aller-retour est disponible à partir de 399 euros.