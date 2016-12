Le CEO de Brussels Airport Company, gestionnaire de l'aéroport national, affirme dans L'Echo mardi ne pas être contre un rapprochement avec Brussels South Charleroi Airport (BSCA). "On a évoqué ces dernières années un éventuel rapprochement avec Charleroi, on n'est pas contre. Mais je ne pense pas qu'il y a un intérêt du côté de la Région wallonne. Quant à une participation au capital, je ne pense pas non plus que ce soit à l'ordre du jour du côté de la Région wallonne", a déclaré Arnaud Feist à L'Echo.

D'après lui, la démarche ne doit pas se faire dans le sens d'une limitation de la concurrence entre les deux aéroports. "S'il y a une volonté de la part de la Région wallonne d'en discuter, je suis prêt à le faire avec eux. Pour nous, ce n'est pas une priorité stratégique et nous ne ferons pas de démarche proactive", précise-t-il.

C'est la première fois, selon René Collin, ministre wallon des Aéroports, que le CEO Brussels Airport adopte une telle position. "Mais ce serait bien qu'il pose des gestes positifs concrets de bonne collaboration avec BSCA", réagit le ministre invitant Brussels Airport à abandonner les recours contre BSCA.