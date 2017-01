Burger King et Pepsi viennent d’ajouter un nouvel épisode à une longue liste de chamailleries publicitaires. En Argentine, les deux marques (associées dans les points de vente du premier nommé) ont conçu un spot vidéo où ils reçoivent et réconfortent des acteurs recalés aux castings de publicités pour "des rivaux" (dixit la vidéo). On soupçonne vite que ces "méchants" rivaux, même s’ils ne sont jamais nommés explicitement dans la publicité, ne peuvent être que McDonald’s et Coca-Cola, les deux plus gros concurrents de Burger King et Pepsi.

Les deux marques font parler les acteurs, qui s’épanchent sur les déboires de leurs castings : tel sourire ne transpirait pas assez le bonheur, les mains d’une actrice étaient trop grandes pour le hamburger qu’elle devait tenir… En un mot, les rivaux trient leurs acteurs sur le volet pour offrir une image d’eux trop parfaite, lisse, pas réelle. Tandis que le tandem à la manœuvre en Argentine vend son sens de l’accueil, son authenticité et sa capacité à refléter les vraies gens. Et conclut : "Pourquoi choisiriez-vous une marque qui ne vous choisit pas vous ?".

L’ensemble ne manque pas de produire un certain effet, tant le fait de boire un soda et manger un hamburger sont des gestes banals, accomplis par des quidams plutôt que des ambassadeurs de la perfection. En ce sens, la pub réussit à la fois à parler de soi-même tout en dénigrant la concurrence. Cette bourrade (à peine) déguisée dans le dos de la concurrence ne dupera pas grand monde quant à un quelconque supplément d’âme au sein des maisons Burger King et Pepsi. Il est cependant rare que des concurrents s’attaquent aussi clairement sur le front des valeurs, ici en l’occurrence l’authenticité.

Et pourtant, s’agissant de ce quatuor, cela n’a rien de réellement surprenant : les coups se donnent et se rendent dans les règles d’un art dont se délectent les réseaux sociaux. Dans le monde du marketing, peu de frères ennemis exploitent autant leur rivalité que McDonald’s et Burger King, Coca-Cola et Pepsi. Ces quatre géants mondiaux aiment plus que tout tailler un costume à leur rival direct. Cela en devient un feuilleton, mais on commence à trop bien connaître les rôles. Tous les quatre savent qu’à long terme, cette stratégie sert les intérêts de toute la bande. Et à court terme, cela alimente l’indéboulonnable logique du buzz. Soit une campagne bon marché et à forte résonance au détriment du voisin (mais pas trop méchamment). Qui vous rendra la pareille tôt ou tard…