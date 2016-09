Callebaut achète l'usine Côte d'Or de Hal: inquiétudes pour le futur des emplois

Entreprise

L'inquiétude au sein des syndicats au sujet de l'emploi dans l'usine Côte d'Or de Hal, dont on avait appris mercredi qu'elle allait être reprise à Mondelez International par Barry Callebaut, a encore augmenté d'un cran vendredi après un conseil d'entreprise extraordinaire. Actuellement, 338 personnes, dont 237 ouvriers et 101 employés, y travaillent. La direction de Mondelez International a expliqué vendredi matin aux syndicats qu'elle entendait retirer la production sur ce site des Chokotoffs et d'autres confiseries dans les trois ans au plus tard. Seule celle de chocolat liquide demeurera alors encore à Hal. Barry Callebaut s'est, en effet, engagé à l'y maintenir pour Mondelez pendant au moins dix ans.

Une nouvelle rencontre direction-syndicats est prévue le 30 septembre, lors de laquelle Barry Callebaut sera représenté.

"En pratique, cela signifie qu'en ce qui concerne les ouvriers, seule une quinzaine d'entre eux seront encore nécessaires après cette période de maximum trois ans. Vu que l'on s'attend à ce que Mondelez délocalise la production de Chokotoffs et d'autres confiseries, la question se pose de savoir si Barry Callebaut fournira d'autres emplois", réagit Luc De Bast, secrétaire syndical ACV/CSC. "Mes contacts avec les syndicats dans cette entreprise et mes expériences de précédentes reprises du genre par Barry Callebaut, par exemple à Dijon, me rendent pessimmiste."

Les représentants des employés se posent également des questions. "Lors du conseil d'entreprise, il a été annoncé qu'une trentaine d'entre eux, non liés à la production, continueraient à travailler pour Mondelez. Ils déménageront après le nouvel an vers un nouveau lieu de travail. Ce pourrait être à Malines, où le groupe a installé un certain nombre de services sous-traitants", avance la secrétaire syndicale Tina De Greef (LBC/CNE), qui s'interroge aussi sur le futur de l'emploi si Mondelez délocalise sa production de Hal.