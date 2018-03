C’est un vent de fraîcheur - et non, ce n’est pas un slogan publicitaire pour une marque de poudre à lessiver, un shampooing ou une pastille pour la gorge - qui nous accueille chez P&G (Procter&Gamble). A peine le temps de s’annoncer, Caroline Thomaes, en personne et tout sourire, vient nous chercher à la réception. "La sécurité est très importante sur notre site car nous abritons un des centres de recherche de l’entreprise", nous explique-t-elle d’emblée. Plus de 600 chercheurs travaillent ici pour mettre au point les meilleurs produits pour le soin du linge et de la maison. "Nous avons, par exemple, des centaines de lave-linge, pour faire des tests sur toutes les marques, toutes les qualités d’eau suivant les pays,…"

(...)