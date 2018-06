On espérait la conclusion d'un plan social jeudi soir ou plus tard dans la nuit mais ce ne sera pas le cas. La direction et les syndicats de Carrefour se sont quittés vendredi vers 4h30 sur un échec total, selon la CNE.

Les discussions avaient débuté jeudi à 9h30, pour la première fois dans un hôtel, lieu neutre sans doute jugé propice pour engager des négociations au finish.

Les deux parties ont tenté de s'accorder sur le plan de départ des 1233 employés dont les postes de travail devraient être supprimés par le groupe.

« Les points de vue restaient encore fort éloignés sur les économies à réaliser et donc la négociation s'est achevée sur un échec », signalait le syndicat chrétien à l'aube.

La CNE annonce qu'elle va examiner ce qui est sur la table en intersiège à 10h30.

Le permanent syndical Manuel Gonzalez craint que les propositions de la direction remettent le feu aux poudres au niveau du personnel. « Des débrayages dans les magasins ne sont pas à exclure dès lundi », prévient-il.

Aucune nouvelle date pour un conseil d'entreprise n'a été fixée. Le statu quo pourrait perdurer jusqu'à début juillet, ce qui annulerait l'objectif des syndicats de conclure un plan social avant les grandes vacances.