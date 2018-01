27 magasins Carrefour n'ont pas ouvert leurs portes vendredi matin à Bruxelles et en Wallonie, au lendemain de l'annonce d'un plan de restructuration qui pourrait coûter jusqu'à 1.233 emplois, a indiqué Delphine Latawiec, secrétaire nationale de la CNE, à l'agence Belga.

Les sept magasins du Hainaut restent fermés, tout comme cinq hypermarchés à Bruxelles, trois magasins du Brabant wallon et six à Liège. En Flandre, l'hypermarché de Genk est lui aussi fermé. Ces fermetures ont été décidées à la suite des assemblées de personnel. "Il est possible que la situation bouge encore et que d'autres magasins décident de fermer par solidarité", ajoute la représentante syndicale.

Plusieurs magasins en grève vendredi devraient poursuivre le mouvement ce week-end. Le SETCa Charleroi a déjà annoncé que les magasins Carrefour de Bomerée et Gosselies resteront fermés ce week-end.

Jeudi, la direction de Carrefour a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, un plan de restructuration qui pourrait toucher jusqu'à 1.233 travailleurs, dont 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège et celui de Genk (Limbourg) devraient par ailleurs fermer tandis que d'autres passeraient d'hyper en market ou verraient leur surface réduite.

Le gouvernement parlera avec les syndicats à 16h30

Le Premier ministre Charles Michel rencontrera vendredi les syndicats du groupe Carrefour à 16h30 en compagnie des ministres de l'Emploi, Kris Peeters, des Affaires sociales, Maggie De Block, et des Finances, Johan Van Overtveldt, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre. La rencontre se déroulera au Lambermont. La direction de Carrefour a annoncé jeudi son intention de restructurer le groupe et de supprimer jusqu'à 1.233 emplois.

M. Michel s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec la direction du groupe jeudi après-midi. Elle sera également reçue ce vendredi après-midi.