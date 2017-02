Les travailleurs de Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) ont décidé lundi matin de partir en grève durant 24 heures au terme d'une assemblée générale du personnel. "Le mécontentement sur le site des travailleurs a clairement franchi un palier", a indiqué Ivan Del Percio, président de la délégation syndicale ouvrière (FGTB). Selon ce dernier, les ouvriers du site ont très mal vécu les premières propositions de la direction concernant les primes de départ. Inférieures à celles proposées en 2013 lors de la précédente restructuration, elles ont nourri le mécontentement de nombreux travailleurs qui l'ont exprimé lundi matin lors de l'assemblée générale. En marge de celle-ci, quelques travailleurs ont bouté le feu à un engin mécanique, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers sur le site.

"Les délégations syndicales sont également mises fortement sous pression", a indiqué Emmanuel Chemello, permanent CSC. Selon lui, elles n'ont pas pu éviter les débordements de lundi matin.

Deux autres assemblées générales sont programmées lundi matin sur le site.





Un plan de reconversion pour créer de 6.000 à 8.000 emplois en dix ans

Le plan CatCh (CATalyst 4 Charleroi), visant la reconversion post-Caterpillar, cible quatre secteurs "à haute valeur ajoutée et fortement créateurs d'emplois", rapportent Le Soir et les titres Sudpresse lundi: l'industrie manufacturière de pointe, le transport et la logistique, la santé et les industries du vivant, ainsi que la créativité et le numérique.

Le plan CatCh, que s'est procuré Le Soir, détaille dans une centaine de pages un "plan d'accélération de croissance d'emploi" dans le bassin carolo suite à l'annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies.

Quinze actions devraient générer 6.000 à 8.000 emplois en dix ans, mais les premiers effets ne sont pas attendus avant 3 ou 4 ans.

Le plan a été élaboré par un groupe d'experts, réunissant une dizaine de patrons de la région ainsi que quelques éminences économiques wallonnes.

Il sera examiné par la task force wallonne le 9 février.