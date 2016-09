Caterpillar à l'arrêt en septembre 2015, la grève fatale ?

Entreprise

Le personnel de Caterpillar est encore sonné par l’annonce, vendredi, de la fermeture du site de Gosselies et la perte de 2.200 emplois. La colère se mélange à l’incompréhension d’une telle décision. Le personnel digère en effet très mal les arguments de la direction américaine quant à la taille, au coût et à la "surcapacité" du site carolo.

Un nouvel élément bien plus polémique encore aurait pu peser dans la balance en faveur de Grenoble. En septembre 2015, alors que le plan de restructuration lancé en 2013 commençait à porter ses fruits et que Gosselies pouvait entrevoir l’avenir un peu plus sereinement, la direction américaine a envoyé un émissaire chargé de mener une visite afin de mesurer la productivité du site.

Une mission d’une dizaine de jours à un moment stratégique pour l’entreprise américaine puisque des réflexions étaient déjà en cours sur l’avenir des sites européens.

Fâcheuse coïncidence, au moment de cette visite, un conflit social a éclaté au sein de l’entreprise. Un ouvrier qui avait, semble-t-il, insulté un directeur avait été licencié.

Les syndicats ont pris fait et cause pour le travailleur et ont procédé au blocage de l’entreprise divisant littéralement le personnel en deux camps : ceux qui étaient partis en grève et ceux qui voulaient travailler pendant deux journées de crise.

Manif' au centre de Charleroi



Ces derniers avaient même défilé dans le centre-ville de Charleroi pour demander l’aide des autorités communales afin de débloquer cette situation.

Une ambiance plus que tendue sous les yeux du représentant américain de la direction du groupe dont il se dit à bonne source que cela aurait pesé dans le choix fatal à Gosselies. Aucune confirmation officielle de la direction de l’entreprise toujours aux abonnés absents, ni des syndicats qui se refusent à croire que cela aurait joué un rôle.

Pourtant, force est de constater qu’au moment de cette visite américaine qui n’était pas que de courtoisie, les chiffres de productivité du site étaient très nettement à l’avantage de Gosselies face à Grenoble qui va pourtant récupérer une partie du travail perdu à Charleroi.

À l’époque, la direction carolo qui savait, comme la délégation syndicale, que des représentants américains visitaient l’usine avait mis en garde sur le fait que "cette énième action de grève sauvage porte gravement atteinte au site de Caterpillar Gosselies alors que la réalisation des objectifs de compétitivité à la fin de l’année 2015 décidera de l’avenir de l’usine". Pire, la direction belge estimait que cette grève de septembre 2015 risquait de "ruiner" les efforts réalisés suite à la restructuration.

Dans le cadre de la procédure Renault, un premier conseil d’entreprise extraordinaire doit se tenir lundi matin pour la première phase du processus au cours de laquelle seront abordées les nombreuses raisons qui ont mené à la fermeture du site carolo.