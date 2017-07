Le 27 avril, huit mois après l’annonce de fermeture complète du site, c’était le dernier jour officiel de travail de plus de 500 travailleurs de Caterpillar Gosselies. Pour Roberto D’Amico et Eric Jakubowski aussi, après respectivement 28 et 32 ans de service. La journée est infiniment sinistre pour le personnel. Les deux délégués syndicaux n’affichent pas leurs sentiments mais on sent bien poindre une immense émotion.

"Hier (le 26 avril, NdlR), c’était la journée la plus dure avec le gros des départs. Il y a eu la rage, la colère, le désespoir. Maintenant, c’est un sentiment de tristesse qui prévaut. Les gens retenaient leurs larmes. Leur badge d’accès a été désactivé. C’est symbolique : ils savent qu’ils ne pourront plus revenir ici. Et toi, tu vois ta peine à travers celle des autres. On ne peut pas laisser partir trente années comme ça. Une partie de mon âme est là-dedans", glisse Roberto D’Amico en tournant la tête vers les ateliers de l’usine dans lesquels il a travaillé toute sa carrière. "En plus des blessures à l’âme, il nous reste aussi des séquelles physiques, avec des brûlures ou des maux de dos", dit Eric Jakubowski. Car le travail pouvait être pénible à Caterpillar Gosselies. Le délégué Setca en sait quelque chose, lui qui s’est abîmé le dos et les cervicales en portant de lourdes charges lorsqu’il occupait encore un poste d’ouvrier.