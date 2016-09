Caterpillar: et maintenant, que vont-ils faire?

Entreprise

A une semaine de l’ouverture de la procédure Renault, les syndicats de Caterpillar Gosselies se sont retrouvés, lundi matin, afin de définir une stratégie commune à court terme face au groupe américain qui a décidé la fermeture complète du site. De cette stratégie, on ne saura encore rien. C’est qu’il ne faudrait pas publiquement dévoiler ses armes avant même que la bataille ait commencé. On apprend toutefois de Jean-Marie Hoslet, permanent CSC, qu’"il y a beaucoup de bonnes intentions mais que ça part un peu dans tous les sens. Sur la majorité des points, CSC et FGTB sont d’accord. Des discussions sont encore en cours mais je suis confiant".

Les représentants du personnel doivent, par exemple, décider si l’usine va assurer les livraisons des engins de chantier dont la fabrication est achevée. "Ce sont les seuls trésors de guerre que nous avons. Si on les laisse partir, on se déforcerait", souligne Jean-Marie Hoslet. "L’entreprise est tenue de continuer à produire et, si cela ne tenait qu’à moi, je garderais les engins", déclare Antonio Zonca, permanent FGTB. Les deux organisations syndicales veulent en tout cas tout faire pour qu’il n’y pas de casse sur le site. "Ce n’est pas dans l’intérêt des travailleurs", précise Jean-Marie Hoslet. "Par le passé, on a toujours préservé l’outil", signale Antonio Zonca. Tout était d’ailleurs très calme à Gosselies ce lundi.

Préserver ou non des activités Caterpillar

Le syndicat chrétien fait savoir qu’il veut que Caterpillar préserve une partie de ses activités sur place. "Même si les chances de redémarrage sur une ligne sont infimes, on veut quand même tenter le coup. Pourquoi ne pas choisir un modèle d’engin de chantier plus petit, plus maniable ? Avant de parler de reconversion, je ne m’avoue pas vaincu. Ça vaut la peine d’essayer", lance Jean-Marie Hoslet. Cette option semble irréaliste aux yeux d’Antonio Zonca. "Sauvegarder une partie de l’activité coûterait trop cher. Par contre, si un investisseur reprenait une partie de l’usine, pour faire du montage par exemple, ce serait peut-être possible."

