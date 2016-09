Caterpillar: fermeture du site de Gosselies qui emploie quelque 2.200 personnes (PHOTOS)

Entreprise

Un conseil d'entreprise extraordinaire s'est tenu ce vendredi matin au siège du constructeur d'engins de génie civil Caterpillar à Gosselies.

Comme l'indiquait le président FGTB Hainaut Namur, le Conseil d'entrepris extraordinaire a annoncé une fermeture complète de l'usine de Gosselies. Ce sont 2.200 emplois qui vont disparaître. Cette décision fait suite à la restructuration globale et au plan de réduction de coûts, annoncés il y a un an.

La direction envisage de transférer les volumes de Gosselies vers son site de Grenoble en France, et vers d'autres sites dans le monde, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Cette annonce entraîne le début de la phase d'information et de consultation avec les partenaires sociaux, ce qui pourrait se traduire par la fermeture de l'usine carolo et un licenciement collectif, selon Caterpillar.

Le recours à des fournisseurs extérieurs est également évoqué, entre autres pour certaines pièces fabriquées jusqu'ici à Gosselies.

"Nous devons envisager des initiatives afin de réduire notre capacité d'assemblage et les coûts et d'ainsi nous aligner sur la baisse de la demande", a commenté Tom Pellette, responsable de la division "Construction Industries" au sein de la société américaine. "Si ces intentions étaient confirmées, nous apporterions notre soutien à la direction locale en vue de limiter les conséquences sur nos employés et leurs familles", a-t-il ajouté.

Au cours de la phase d'information et de consultation, Caterpillar assure sa volonté d'engager un dialogue constructif avec les syndicats en vue de minimiser l'impact social.





Paul Magnette convoquera la direction, réunion avec le Premier ministre

Paul Magnette, le ministre-président wallon et bourgmestre en titre de Charleroi, s'est dit atterré et scandalisé vendredi par l'annonce de la fermeture du site de Gosselies. Il recevra les organisations syndicales sous peu et convoquera la direction dans la journée, a-t-il annoncé à Belga.

Une réunion avec le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Économie Kris Peeters est également envisagée à Namur, pour examiner l'urgence, les possibilités de reclassement, l'avenir du site, etc.





Caterpillar avait annoncé plus tôt la suppression de 261 postes en Irlande du Nord

Jeudi, Caterpillar avait déjà annoncé qu’il supprimerait 261 postes de travail en Irlande du Nord, dans les deux années à venir. En septembre 2015, le groupe avait fait savoir qu’il procéderait à la suppression de 10 000 emplois dans le monde d’ici 2018.

L’histoire de Caterpillar à Gosselies dure depuis 1965 et n’a rien d’un long fleuve tranquille, entre des affaires qui marchent puis qui marchent moins bien, des conflits sociaux parfois rudes et puis une sévère restructuration en 2013 : 1 400 personnes avaient alors perdu leur travail.

Le groupe industriel américain fabrique principalement des engins de chantier et des générateurs électriques. Fin juillet, lors de la publication des résultats financiers du 2e trimestre (marqués par une chute de 16 % des revenus et de 31 % du bénéfice net), la direction de Caterpillar avait indiqué que, face à une conjoncture morose (notamment dans le secteur minier et les pays émergents), il allait continuer de réduire ses effectifs.