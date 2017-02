De source syndicale, on a appris que, jeudi matin, lors d'une réunion de présentation du plan CatCh de redéploiement économique de Charleroi, les autorités wallonnes ont informé les syndicats de Caterpillar Gosselies que cinq ou six candidats repreneurs du site ont été identifiés. L'un d'entre eux est même intéressé par une reprise intégrale des quelque 100 hectares de Gosselies. Un candidat a demandé à visiter les infrastructures mais cette demande a été rejetée pour l'instant, à cause du climat social tendu au sein de l'entreprise, qui devrait fermer ses portes le 1er avril.

Les syndicats précisent qu'aucun nom ou nationalité de ces potentiels repreneurs ne leur a été dévoilé, pas plus que le type d'activités que les candidats voudraient développer à Gosselies. Le gouvernement wallon a rappelé aux organisations syndicales qu'une reprise du terrain ne pourrait se faire qu'en collaboration avec le groupe Caterpillar puisqu'il est propriétaire du terrain et qu'il n'a aucune obligation de le vendre.

Selon le syndicat Setca, la reprise d'activités à Gosselies pourrait prendre plusieurs années, en fonction d'éventuels travaux de dépollution ou sur les infrastructures à effectuer.

Jeudi dernier, le ministre-Président Paul Magnette a fait savoir qu'il userait de tous les moyens légaux pour reprendre le terrain à Caterpillar, si le groupe ne voulait pas le céder, y compris à "ressortir du tiroir" le décret "expropriation" proposé par le ministre de l'Economie Jean-Claude Marcourt il y a trois ans, pendant les restructurations chez ArcelorMittal Liège. Ce texte avait pourtant été recalé par l'Europe.