Les syndicats et la direction de Caterpillar vont entrer dans une phase de négociations dite de "débroussaillage". Elle vise à poursuivre la phase 1, d’information et de consultation, de la procédure Renault de licenciement collectif, tout en entamant un début de discussions sur le futur plan social pour les 2200 travailleurs du site que Caterpillar Gosselies compte fermer en avril.

Dorénavant, ces discussions se passeront séparément entre syndicats ouvriers et employés. Le calendrier de réunions prévoit quatre demi-journées de rencontres par semaine (deux pour les ouvriers et deux pour les employés) dès le 31 janvier. Les deux parties aborderont des sujets comme la date de fin des activités à Gosselies, le montant de l’enveloppe sociale, les préavis ou les avantages extralégaux.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, et selon la CNE et le Setca, le directeur du site de Gosselies, Thierry Hansen, ne fera pas partie de l’équipe de négociateurs de cette phase de débroussaillage, sauf si ces discussions devenaient conflictuelles et qu’il fallait en passer par une commission paritaire. "Je déplore cette absence car Thierry Hansen est un technicien qui connaît bien Gosselies", déclare Martine Cornet, déléguée principale CNE à Caterpillar Gosselies. La direction s’est toutefois engagée à mettre, si besoin, au service des syndicats des experts maison en matière de bilan financier, des avocats, des juristes.

Pendant un récent entretien avec de hauts responsables de Caterpillar, le groupe a annoncé aux représentants du personnel que "les départs des travailleurs se feront par vagues", indique Martine Cornet. "Les travailleurs liés à la production partiront entre avril et fin juillet. Ceux des autres services (informatique, comptabilité, salaires, finances) quitteront plus tard, jusqu’en septembre. Nous recevrons fin février la liste nominative des premières personnes qui partiront", précise Cathy Verhaeghe, déléguée principale Setca.

On apprend encore, et toujours selon les syndicats des employés, que le groupe Caterpillar donnera, le 26 janvier lors d’un conseil d’entreprise, sa réponse au projet de reprise partielle du site concocté par des cadres de Gosselies. Cette alternative, qui prévoit de maintenir, sous la bannière Caterpillar et sur un tiers du site, une activité d’assemblage de chargeuses sur pneus, permettrait de sauver quelque 450 emplois. Les syndicats ne se font toutefois que peu d’illusions quant à une acceptation du projet. "La direction belge nous a dit qu’il serait étonnant qu’il soit validé mais nous attendons leurs arguments", signale Cathy Verhaeghe.