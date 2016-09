Caterpillar: les députés entendront les seuls syndicats mardi matin

Entreprise

La commission conjointe Economie-Affaires sociales de la Chambre entendra mardi à partir de 10h15 les seuls syndicats de Caterpillar, la direction belge de l'entreprise n'ayant pas souhaité s'exprimer publiquement.

Le débat initialement envisagé mardi après-midi avec le Premier ministre Charles Michel sur la fermeture du site carolo est, lui, renvoyé à jeudi après-midi, a indiqué le président de la commission de l'Economie de la Chambre, Jean-Marc Delizée (PS).

Les députés espéraient pouvoir entendre à la fois les syndicats et la direction de Caterpillar mardi matin, mais cette dernière a fait savoir lundi après-midi qu'elle ne relèverait pas l'invitation.

"La direction de l'entreprise nous a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer publiquement vu le lancement de la procédure Renault", a indiqué M. Delizée, interrogé par Belga.

Le député carolo Jean-Marc Nollet (Ecolo) a dénoncé lundi soir cette absence dans laquelle il voit un "affront à toute la Belgique" et une "lâcheté insupportable de la direction de Caterpillar eu égard à l'ampleur des dégâts sociaux causés dans la région de Charleroi".

Pour lui, la fermeture du site démontre "toutes les limites de ce modèle économique et financier actuel" qu'il convient de réguler à présent, notamment en imposant aux entreprises de rembourser toutes les aides reçues durant les cinq dernières années en cas de fermetures semblables à celle de Gosselies.

Le PS, par la voix d'Eric Massin, député fédéral et président de PS de Charleroi, a lui aussi dénoncé cette absence de la direction de l'entreprise.

"Ce comportement est tout bonnement intolérable et irrespectueux, non seulement vis-à-vis des pouvoirs politiques qui lui ont fourni des aides, mais aussi et surtout, vis-à-vis des travailleurs qui vont perdre leur emploi. Impardonnable!", a-t-il commenté dans un communiqué de presse.

Les députés souhaitaient aussi pouvoir débattre du dossier directement dans l'après-midi avec le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Economie Kris Peeters.

Mais après plusieurs échanges entre le Seize et la Chambre lundi, il a finalement été convenu de reporter l'audition du Premier ministre en commission à jeudi après-midi, selon M. Delizée.





Les travailleurs face à une direction au mandat incertain

Les travailleurs de Caterpillar se trouvent face à une direction belge sans mandat précis de négociation, est-il apparu lundi au cours d'une rencontre entre les organisations syndicales et les principaux ministres du gouvernement wallon.

"La difficulté réside dans le fait que la direction belge n'a pas un mandat très clair. C'est une source de préoccupation", a indiqué le ministre-président Paul Magnette. Ce dernier a lancé un appel. "Les travailleurs se sont engagés à respecter leur contrat de travail, la direction doit également respecter ses engagements", a-t-il indiqué.

"La responsabilité de la direction est de remettre en fonction l'entreprise avant d'entrer dans la phase 1 de la loi Renault, puis de négocier", a confirmé le ministre de l'Economie Jean-Claude Marcourt.

Les représentants syndicaux se sont félicités de cette rencontre lundi à l'Elysette, y voyant un premier acte concret après les réactions politiques du week-end. Le gouvernement wallon a désigné avec la Sogepa une première série d'experts administratifs et juridiques. Les syndicats exigent également de la direction un signal clair. Selon eux, la base bouillonne.