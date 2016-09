Caterpillar: "Notre priorité, c'est de sauver tout ce qui peut l'être", assure Magnette

Entreprise

"Notre priorité, c'est de nous battre pour sauver tout ce qui peut et qui doit l'être, au niveau de l'outil, de la production, du site et de l'emploi. Même si la décision du groupe semble irrévocable, nous ne sombrerons pas dans le fatalisme", a réaffirmé le ministre-président wallon, Paul Magnette, mardi, à l'occasion d'une réunion extraordinaire des commissions conjointes de l'Emploi et de l'Economie du Parlement wallon.

"Nous avons conscience de l'extrême gravité de la situation mais la décision de Caterpillar ne remet nullement en cause le Plan Marshall, dans lequel le groupe américain ne s'est jamais impliqué", a poursuivi Paul Magnette en fustigeant également l'absence de politique industrielle au niveau européen.

"Il est temps de changer le cap qui a été suivi ces dernières années par l'Europe", a ajouté à ce propos le ministre-président, rejoint sur ce point par le chef de groupe MR au Parlement wallon, Pierre-Yves Jeholet.

Déterminés à combattre le fond de la décision, les représentants wallons en ont également dénoncé la forme. "Jamais une direction n'a fait preuve d'autant de mépris vis-à-vis des travailleurs", a ainsi estimé Jean-Claude Marcourt, le ministre wallon de l'Economie, également entendu par les parlementaires régionaux.

Si la direction de Caterpillar refuse pour l'instant de s'exprimer publiquement, la situation pourrait se débloquer la semaine prochaine, avec l'arrivée attendue d'un émissaire du groupe américain. Une première réunion entre direction et syndicats devrait par ailleurs avoir lieu lundi.





Des mesures sociales d'exception seront peut-être nécessaires, selon les syndicats

Les syndicats ont évoqué mardi l'éventualité de mesures exceptionnelles pour permettre la mise en oeuvre d'un plan social à la suite de la fermeture annoncée de Caterpillar Gosselies. Si la priorité des syndicats demeure le sauvetage de l'usine ou la reconversion du site, ils n'en sont pas moins conscients qu'un plan social de grande ampleur devra être appliqué. Or, en 2013, Caterpillar Gosselies a déjà été saigné par une vaste restructuration. Des prépensions à partir de 52,5 ans ont été accordées. Celles-ci étant obligatoires, il reste donc peu de travailleurs qui entreraient en ligne de compte pour une prépension, et ce d'autant plus que le régime a été durci et porté à 55 ans en cas de licenciement collectif.

"Ceux qui ne sont pas partis dans le premier volet et qui ont tout juste 55 ans ne sont pas nombreux", a expliqué le secrétaire régional adjoint de la CGSLB, Christian Bougard, devant la Chambre.

Le syndicaliste a donc demandé aux responsables politiques d'envisager des "mesures exceptionnelles" pour diminuer l'âge de la prépension.

"Faisons un filet social pour les travailleurs qui, aujourd'hui, ne pourront pas bénéficier d'une prépension" a souligné pour sa part le secrétaire de la CSC-Metea Hainaut, Jean-Marie Hoslet.

Les syndicats ont également demandé que la même attention soit portée aux co-traitants et sous-traitants de Caterpillar qu'aux 2.200 travailleurs employés par l'entreprise.

Caterpillar occupe un vaste terrain particulièrement bien localisé à Gosselies, à proximité de l'aéroport et du zoning de l'Aéropôle, et le site est équipé d'un outillage de grande qualité. "C'est digne de la NASA", a lancé le président des métallos FGTB du Hainaut, Antonio Cocciolo. Là encore, les syndicats ont exhorté le monde politique à ne pas laisser tomber ce site.

La direction de Caterpillar a décliné l'invitation du parlement. Son absence a suscité l'indignation unanime des parlementaires. Elle sera nouveau invitée à venir s'exprimer devant la Chambre.





Le SNI demande un plan global incluant les PME sous-traitantes et leurs travailleurs

Le syndicat neutre pour indépendants (SNI) a demandé mardi un plan global "incluant et traitant sous le même pied les PME sous-traitantes et leurs travailleurs tout autant victimes" de l'annonce par la direction du groupe américain Caterpillar de la fermeture de son site de Gosselies (Charleroi). "A l'instar des mesures prises à Bruxelles suite aux attentats terroristes de ces derniers mois, le SNI demande que les mêmes mesures d'allégement soient prises en soutien à ces PME durement touchées. Soit les mesures en matière de cotisations sociales, de précompte professionnel, d'aides financières à ces PME, ... Au-delà du plan social pour les travailleurs", souligne-t-il.

Le SNI, qui tient à marquer "toute sa solidarité aux travailleurs victimes de Caterpillar ainsi qu'au pays de Charleroi touché de plein fouet dans son cœur économique", rappelle encore que les PME "ne délocalisent pas leurs activités", "n'obtempèrent pas à des décisions de conseil d'administration situé en dehors de nos frontières" et "ne se dirigent pas en fonction d'une stratégie capitalistique mondiale".

La direction du groupe américain a annoncé vendredi son intention de fermer son site de production à Gosselies. Quelque 2.200 emplois sont directement menacés et plusieurs milliers d'autres indirectement, principalement chez les sous-traitants.