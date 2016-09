Caterpillar tremble pour son avenir: 2.200 emplois menacés

I.L., V.S. et P.-F. L. Publié le vendredi 02 septembre 2016 à 06h22 - Mis à jour le vendredi 02 septembre 2016 à 07h07

Entreprise

"Quand on convoque d’urgence un conseil d’entreprise extraordinaire, on s’attend à de mauvaises nouvelles. Mais de quelle ampleur…" Antonio Cocciolo, le président carolo de la Fédération des Métallurgistes MWB-FGTB du Hainaut-Namur, qui a été président de la délégation FGTB pendant 13 ans chez Caterpillar Gosselies, n’est pas rassuré.

On a effectivement appris jeudi en fin d’après-midi que deux conseils d’entreprise se tiendraient ce vendredi matin, l’un à Gosselies, l’autre à Grenoble, en France. Ils seront suivis par un comité restreint du groupe, à l’échelle européenne. Jeudi, Caterpillar avait déjà annoncé qu’il supprimerait 261 postes de travail en Irlande du Nord, dans les deux années à venir. En septembre 2015, le groupe avait fait savoir qu’il procéderait à la suppression de 10 000 emplois dans le monde d’ici 2018.

Le groupe industriel américain, qui fabrique principalement des engins de chantier et des générateurs électriques, devrait donc condamner, tout ou en partie, les sites de Gosselies et de Grenoble. "Je pense que Gosselies sera effectivement concerné (par ce plan de restructuration, NdlR) mais j’espère qu’il ne s’agira pas d’une fermeture totale", déclare Antonio Cocciolo.

Une modernisation insuffisante

Du côté du gouvernement wallon, on ne fait aucun commentaire sur l’annonce de ces conseils d’entreprise, si ce n’est qu’on attend la communication officielle de l’entreprise. Même mutisme du côté de l’entreprise elle-même.

L’histoire de Caterpillar à Gosselies dure depuis 1965 et n’a rien d’un long fleuve tranquille, entre des affaires qui marchent puis qui marchent moins bien, des conflits sociaux parfois rudes et puis une sévère restructuration en 2013 : 1 400 personnes avaient alors perdu leur travail.

Depuis, un investissement de 150 millions d’euros avait été consenti. "Nous avons beaucoup de raisons d’espérer car il est évident qu’on a un projet pour cette usine. Si l’on voulait mettre la clé sous le paillasson, nous ne ferions pas de tels investissements", déclarait alors en novembre 2014 Nicolas Polutnik, patron de Caterpillar Gosselies. Cet argent avait en effet permis de moderniser les outils mais, malheureusement, les ventes n’ont pas été à la hauteur. "L’usine est aujourd’hui ultra-compétitive mais il y a des problèmes de volumes. Elle ne tourne qu’à 80-85 % de sa capacité", explique Antonio Cocciolo. Car le site de Caterpillar Gosselies, l’un des plus gros employeurs de Wallonie, est clairement fragilisé par le fait qu’il ne produit plus, depuis quelques années, quasi exclusivement que pour le marché européen, là où par le passé il livrait également des machines en Afrique et au Moyen-Orient, où la demande est soutenue. Mais des législations différentes, notamment sur le plan environnemental, ont poussé le site belge à se focaliser sur le Vieux Continent. Et ce n’est un secret pour personne, la croissance économique reste poussive en Europe et les grands travaux d’infrastructure limités.

Il reste 2 200 personnes employées sur le site de Gosselies, sans compter les sous-traitants. L’impact social et économique d’une éventuelle fermeture serait évidemment terrible pour ces travailleurs, et pour cette région de Charleroi qui se passerait bien d’un tel drame.





Un géant fragilisé

Le site de Gosselies n’est qu’un maillon - relativement modeste - parmi de nombreux autres dans la galaxie de la multinationale américaine Caterpillar. Fondé dans les années 1920, le groupe de Peoria (Illinois, Nord des Etats-Unis) s’est hissé au rang de leader mondial de la fabrication d’engins de chantier. Aujourd’hui, Caterpillar - dont l’action figure dans le célèbre indice Dow Jones Industrial Average - pèse encore plus de 40 milliards de dollars (chiffre d’affaires annuel estimé pour 2016) et 100 000 employés (contre 111 000 il y a encore un an).

Mais les temps sont rudes depuis la crise de 2008. Fin juillet, lors de la publication des résultats financiers du 2e trimestre (marqués par une chute de 16 % des revenus et de 31 % du bénéfice net), la direction de Caterpillar avait indiqué que, face à une conjoncture morose (notamment dans le secteur minier et les pays émergents), il allait continuer de réduire ses effectifs.