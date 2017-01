Après huit conseils d’entreprise de la procédure Renault, enclenchée à l’annonce, le 2 septembre, de l’intention de fermer Caterpillar Gosselies, où en est-on ? Toujours en phase 1, d’information et de consultation. Deux hauts représentants américains du groupe viennent à chaque conseil d’entreprise. Une présence saluée par les organisations syndicales qui jugent ces dirigeants "plus à même de répondre à certaines de nos questions que la direction locale".

Une direction locale qui évoque un climat "constructif" et des questions "pertinentes" posées par les organisations syndicales. "On progresse bien dans l’information puisque environ 60 % des questions ont été abordées", indique Virginie Brennenraedts, porte-parole de Caterpillar Gosselies.

Si l’entreprise doit parfois se retrancher derrière la confidentialité (un des griefs formulés par les syndicats, lire ci-contre), c’est parce que "nous sommes sur un marché très concurrentiel. Il faut donc veiller à ce que les chiffres ne soient pas divulgués, afin de protéger nos intentions futures." La porte-parole ajoute : "La direction locale a alors proposé que ce type d’informations soit diffusé de façon différente. Un classeur contenant des données confidentielles a été distribué aux représentants des différents syndicats."

Une alternative "crédible", selon les syndicats

Ce mercredi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire et pour la première fois, une alternative à la fermeture du site de Gosselies sera présentée à la direction. Ce projet, élaboré par des cadres de l’entreprise, est jugé "extrêmement bien construit, précis dans tous ses aspects et crédible" par les organisations syndicales. Il prévoit de maintenir, sur un tiers de la surface du site et sous la bannière Caterpillar, une activité d’assemblage de chargeuses sur pneus. Le projet donnerait du travail à 350 membres du personnel et à une centaine de sous-traitants.

Les syndicats ne se font pas trop d’illusions quant au fait que la direction de Caterpillar accepte cette alternative. "Même si elles ne sont pas nulles, les chances sont très minces", nous dit-on. "La direction de Gosselies n’a pas encore pris connaissance de cette alternative. Ce sera fait ce mercredi. Le groupe l’étudiera avec sérieux, comme le prévoit la loi Renault, et y répondra dans les meilleurs délais pour ne pas laisser le personnel de Gosselies dans l’attente", précise Virginie Brennenraedts.

On va bientôt "débroussailler"

Dans la perspective de passer à une phase de "débroussaillage" du futur plan social, deux réunions spéciales sont prévues, le 20 janvier, pour les syndicats ouvriers, et le 23 pour les employés. Elles signent l’amorce d’une combinaison de la phase 1 avec la phase 2 (de négociation du plan social) de la procédure Renault. Cette pratique est courante car il faut savoir que la phase 2 ne peut durer que 30 jours, renouvelables une fois.

La direction veut limiter la casse sociale

Deux mois, voilà qui est un peu court, jugent le Setca et la CSC, pour régler le sort de 2 200 personnes : combien de licenciements secs et de mises en RCC, l’ex-prépension; quel montant pour la prime de départ, etc. La CSC et la FGTB estiment qu’il ne faut pas faire traîner ces négociations puisque la fermeture de l’entreprise semble inéluctable. Pour la CNE, la juxtaposition des deux phases se justifie par "le malaise généralisé au sein du personnel de Gosselies, qui est tendu, fatigué, déprimé, qui affiche un taux d’absentéisme de 25 % et qui n’a quasiment plus de travail à effectuer. Il faut donc commencer à négocier l’enveloppe financière." C’est la direction locale qui sera à la manœuvre de ces négociations. Elle affirme sa volonté d’"aboutir à un plan correct qui limite l’impact du plan de restructuration du groupe Caterpillar".