Traverser l’Atlantique pour le prix d’un rasoir électrique : c’est le nouveau projet fou de la compagnie aérienne low cost Norwegian. Les Nordiques ont décidé de casser les prix en annonçant des vols du Royaume-Uni vers New York pour la modique somme de 65 euros le trajet dès cet été. Un prix brut et d’appel auquel il faut ajouter plusieurs dizaines d’euros pour des suppléments bagages, choix des places et autre ravitaillement à bord. Notons aussi que ce tarif ne sera valide (dans un premier temps ?) que depuis la ville écossaise d’Edimbourg et vers un aéroport "secondaire" de New York (Newburgh-Stewart ?) aux taxes moins importantes.

Comment expliquer cette réduction radicale de plus de 50 % des tarifs habituels pratiqués par la compagnie norvégienne ? Simple, d’après son patron Bjorn Kos, il suffit d’avoir le bon avion, à savoir le nouveau Boeing 737Max, jugé beaucoup moins énergivore et annoncé plus performant que ses prédécesseurs. Norwegian va être la première compagnie au monde à en prendre livraison avec six avions qui seront basés en Europe en avril prochain.

Et ce n’est qu’un début : les Norvégiens en ont commandé 94 autres. Ce nouveau Boeing, à la base un avion destiné au moyen-courrier, pourrait donc être le facteur déclencheur permettant de voyager moins cher vers l’Amérique. Le Boeing 737 Max, de plus ou moins 200 places, est ainsi beaucoup plus petit que les avions traditionnels traversant l’Atlantique.

La course au low cost sur ces lignes, pour l’instant, menées par les compagnies nordiques, telles que Norwegian ou l’Islandaise Wow, pourrait ainsi être relancée. On imagine que l’Irlandaise Ryanair, qui a commandé cent Boeing 737 Max et en a cent autres en option, doit regarder d’un œil attentif cette nouvelle idée norvégienne.

Craint comme la peste par les Américains

Norwegian, c’est d’ailleurs un peu le Ryanair du long courrier : son patron a la langue bien pendue et son modèle social profite de toutes les failles, avec des équipages sous contrat asiatique et des pilotes payés via l’avantageux Singapour.

Tout comme le patron de Ryanair, Bjorn Kos aime aussi le climat fiscal doux irlandais au point d’y avoir fait immatriculer une grande partie de sa flotte. Le but de la manœuvre étant également de pouvoir bénéficier du très avantageux accord de ciel ouvert entre les Etats-Unis et l’Union européenne.

Craint comme la peste par le secteur aérien américain, Norwegian a longtemps été bloquée d’opérations au pays de l’Oncle Sam. Ce qui a d’ailleurs valu un long bras de fer entre la Commission européenne et les autorités américaines.

Mais le 3 décembre dernier, la compagnie norvégienne a finalement obtenu sa licence, via sa filiale irlandaise, pour commercialiser des vols entre l’Europe et les Etats-Unis. Avec ses nouveaux avions et cette permission inespérée pour un pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, Bjorn Kos ne va pas se faire prier pour inonder le marché de ses bas prix.