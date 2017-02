Il y avait du beau monde, vendredi matin, au campus Solvay à Neder-over-Heembeek (Bruxelles), pour la signature de l’accord-cadre avec le syndicat mondial IndustryALL : toute la direction du groupe franco-belge présidé par Jean-Pierre Clamadieu, l’état-major d’IndustryALL ainsi que des syndicalistes belges et étrangers. Que Caroll Landry, vice-présidente internationale de United Steelworkers, ait fait le déplacement depuis les Etats-Unis donne une idée des enjeux : le syndicat des métallos d’Amérique du Nord représente 1,2 million de travailleurs. Solvay est très présent au pays de Donald depuis l’acquisition de Cytec, fleuron des matériaux composites pour l’industrie aéronautique.

Chez Rhodia depuis 2005

Il s’agit en réalité du renouvellement, pour cinq ans, d’une convention signée le 17 décembre 2013. "On a commencé chez Rhodia en 2005, précise Jean-Pierre Clamadieu. Solvay n’avait pas ce type d’accord. Nous avons été désireux de poursuivre la démarche". Solvay qui est actionnaire à 95,65 % du groupe chimique français Rhodia depuis le 31 août 2011.

IndustryALL est une sorte de supersyndicat qui représente quelque 600 organisations de 140 pays, soit plus de 50 millions de travailleurs. A l’échelle mondiale, comme les entreprises : "Au XXe siècle, l’OIT (Organisation internationale du travail, agence de l’Onu, NdlR) s’adressait aux Etats, rappelle Jean-Christophe Sciberras, directeur de l’innovation sociale chez Solvay. Mais les conventions n’étaient soit pas ratifiées, soit pas appliquées par ces Etats. Si ça ne marche pas par les Etats, ça doit marcher par les grands groupes mondiaux. Le but est d’appliquer les standards sociaux et environnementaux même dans les Etats qui n’ont pas ratifié les conventions, et à tous les éléments de la chaîne de production. Quand Clamadieu dit dans le groupe qu’il faut faire ça, ça marche beaucoup mieux que par les Etats."

Empire industriel

Solvay, ce sont 30 900 personnes réparties dans 53 pays, dont le Brésil, l’Inde, les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud. Comme sur celui de Charles Quint, le soleil ne se couche jamais sur l’empire franco-belge de la chimie. "Dans beaucoup de pays, des i nstances de dialogue existent, dit Jean-Pierre Clamadieu. Si tous les pays étaient comme la France ou la Belgique, on n’aurait pas besoin d’un tel accord. Mais en Chine, le syndicat est une extension du Parti".

Le principe, en cas de problème social ou environnemental, est d’abord la négociation au niveau local. Si elle n’est pas possible ou si elle bloque, ça passe au niveau national. En l’absence de résultat, les représentants du personnel saisissent IndustryALL qui s’adresse alors au haut management du groupe. Jean-Pierre Clamadieu reçoit directement des lettres de Kemal Özkan, secrétaire général adjoint du syndicat mondial.

En pratique

Ces contacts ont aidé à la fermeture d’une mine en Namibie par exemple, ou à résoudre des problèmes de prépension non souhaitée et surtout non rémunérée en Corée. Inversement, quand des gens sont payés à ne rien faire vingt ans après la fermeture d’une mine à Cubatão, au Brésil - c’était encore au temps de Rhône-Poulenc -, IndustryALL ramène les syndicats locaux à la raison.

L’application des accords est vérifiée sur les sites industriels, deux fois par an, dans deux pays, conjointement par des représentants de Solvay et d’InstryALL : "Le point fort de l’accord, ce sont les missions d’évaluation sur le terrain, renchérit Jean-Pierre Clamadieu. On essaie de voir la nature et la qualité du dialogue. Aux Etats-Unis, les rapports sont plus dans la confrontation. C’est le moyen de créer une qualité de dialogue qui correspond bien aux valeurs du groupe Solvay. Notre culture européenne s’appuie sur un dialogue social assez dense et on veut le développer mondialement".

Comité mondial de supervision

Pour assurer le suivi de l’accord avec IndustryALL, le groupe s’active à créer le Solvay Global Forum, qui se réunit pour la troisième fois dans quelques jours à Bruxelles. "Dans un groupe comme le nôtre, il arrive toujours quelque chose qui n’est pas en accord avec nos principes, dit Jean-Pierre Clamadieu. Le comité mondial est là pour superviser notre action. Cent cinquante ans après Ernest Solvay, nous continuons à innover socialement. Le dialogue social est un moteur de performance".

Chez IndustryALL, Kemal Özkan ne dit pas autre chose : "Cet accord se définit comme une réussite, une référence pour l’industrie chimique. C’est la direction que le monde des affaires doit prendre".