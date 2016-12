La vie des enseignes n’est pas facile. Les "décès" sont plus nombreux que les "naissances". Même s’il y a eu Kiabi, Weekday, NYX et d’autres.

Le rush des cosmétiques

On dit généralement qu’il n’y a pas plus semblable à une rue commerciale ou à un shopping center qu’une autre rue ou un autre shopping. Tant ce sont les mêmes enseignes qui s’y pressent, créant un même paysage commercial. Même les années se ressemblent. Oui, bien sûr, on peut parfois pointer l’arrivée fracassante de telle ou telle enseigne, comme celle à Bruxelles d’Abercrombie & Fitch en 2011 sur le boulevard de Waterloo - flanquée d’une quarantaine de torses nus - ou celle d’un Apple Store, juste en face, sur la Toison d’Or, en 2015 - assistée de nombreuses recrues vêtues de T-shirts bleus. Mais, dans l’ensemble, il n’y a pas grand-chose à signaler : certaines enseignes arrivent, d’autres repartent ou disparaissent; certaines s’agrandissent, d’autres se diversifient.

Une question de "momentum"

"Mais cette année, il y a quand même une tendance remarquable : la percée des enseignes de cosmétiques" , indique Jonathan Delguste Retail Agency High Streets chez Cushman & Wakefield. Qu’il compare presque au flux, il y a quelques années, des magasins de bijoux de fantaisie peu chers (du style Claire’s, Twice as nice, I am…). Et de pointer Kiko , arrivée en 2015 chaussée d’Ixelles à Bruxelles, mais comptant déjà cinq points de vente supplémentaires à Hasselt, Liège, Leuven, Turnhout et Bruxelles rue Neuve. De NYX Cosmetics (groupe L’Oréal), entré cette année en Belgique et qui compte déjà quatre adresses à Anvers, Bruxelles, Gand et Namur. Mais encore de Wycon , marque tout aussi italienne que Kiko et tout aussi comparable, entrée en Belgique par la Médiacité liégeoise et qui se décline déjà en deux autres exemplaires à Bruxelles et Anvers. Sans oublier Flormar , installé au sein de Docks Bruxsel. "C’est vraiment frappant. Et assez inexplicable, ajoute Jonathan Delguste. C’est une question de ‘momentum’. Toutes ces enseignes ont tardé à s’intéresser à la Belgique, sans doute jugée trop petite pour faire partie de la première vague d’expansion. Et toutes ont fini par la regarder en même temps."