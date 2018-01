La semaine dernière, une délégation d’une cinquantaine d’entreprises belges a fait le déplacement à Dakar, capitale du Sénégal, à la recherche de nouvelles opportunités d’affaires. Avec une croissance annuelle de près de 7 % depuis trois ans et une certaine stabilité politique, ce pays d’Afrique de l’Ouest est en plein "boom" économique et en recherche d’investisseurs étrangers. Nouvelle ville, nouveau port, et aéroport international flambant neuf inauguré au mois de décembre dernier : les projets ne manquent pas à Dakar. Pour de nombreuses entreprises belges habituées au Continent, l’Afrique de l’Ouest est devenue un nouvel "eldorado".

