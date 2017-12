"Avec 18 millions de litres embouteillés, l’année 2016 fut plutôt médiocre." Erik Anno ne s’en cache pas, les résultats sont décevants puisque, généralement, pas moins de 20 millions de litres sont mis en bouteilles par Delhaize. Et les bilans de 2017 ne devraient pas être davantage réjouissants. "Le vin a du plomb dans l'aile", regrette le Product Manager, 39 ans d'expérience au compteur. Cela n'empêche pas l’enseigne de rester l’un des plus importants embouteilleurs de Belgique. Pour la série "Dans le secret des lieux", LaLibre.be s’est rendue dans les caves à vins de Delhaize, situées à Molenbeek et qui se déploient sur 25.000 mètres carrés.





