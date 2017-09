Les étapes pour rejoindre un fournisseur plus avantageux sont longues et pénibles. Mais des solutions existent pour éviter tous ces obstacles.

Vous cherchez à diminuer votre facture de gaz ? Le meilleur moyen : trouver le fournisseur le moins cher. Mais les démarches pour changer de fournisseur peuvent s’avérer rapidement compliquées.

Vous devrez commencer par comparer les multiples offres tarifaires, afin de dégoter le fournisseur le plus avantageux. Ensuite, celui-ci contactera votre gestionnaire de réseau (ORES, Sibelga…) pour qu’il envoie un agent à votre domicile, afin de relever vos compteurs. Vous devrez alors patienter un à deux mois. Ce laps de temps représente la période de préavis légale obligatoire pour que votre nouveau fournisseur ait le temps de se raccorder à votre compteur. De son côté, l’ancien fournisseur vous enverra une facture de clôture basée sur les index de consommation relevés par votre gestionnaire de réseau. Notez toutefois qu’il ne prélèvera plus rien sur votre compte bancaire si vous aviez opté pour une domiciliation. Enfin, votre nouveau fournisseur vous enverra une première facture d’acompte en se basant sur le même relevé d’index. Le montant de celle-ci sera calculé en fonction des consommations des années précédentes. Et si vous êtes un nouveau client, le calcul se basera sur la moyenne des consommations au sein de la catégorie de clients à laquelle vous appartenez.

Toutes ces étapes vous prendront plus de deux mois. Et vous devrez les réitérer à chaque fois que vous souhaiterez changer de fournisseur parce que vous en aurez trouvé un autre plus avantageux l’année suivante.

Un courtier qui effectue le travail à votre place

La plateforme reduiremafacture.be propose tant aux particuliers qu’aux professionnels de contourner ce parcours du combattant en s’occupant de sélectionner pour eux, à intervalle régulier, les fournisseurs les moins chers. Vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider. reduiremafacture.be s’occupera de toutes les démarches et analysera le marché à votre place. Vous ne devrez plus vous préoccuper de si vous profitez toujours bien du tarif le plus avantageux, puisque reduiremafacture.be assurera le suivi de votre dossier. Ce service est d’ailleurs entièrement gratuit, puisque ce sont les fournisseurs qui rémunèrent reduiremafacture.be.